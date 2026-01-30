scorecardresearch
 
24 साल बाद वैलेंटाइन पर री-रिलीज होगी 'ये दिल आशिकाना', कहां है रियल स्टार करण नाथ-जिविधा शर्मा?

साल 2002 में फिल्म 'ये दिल आशिकाना' रिलीज हुई थी. जिसे कुकू कोहली ने डायरेक्ट किया था. इसमें करण नाथ, जिविधा शर्मा को रातोंरात स्टार बना दिया था. अब इन दोनों की जोड़ी फिर साथ आने वाली हैं.

ये दिल आशिकाना होगी री-रिलीज (Photo: Instagram/tips)
ये दिल आशिकाना होगी री-रिलीज (Photo: Instagram/tips)

2000 के दशक की शुरुआत में अपने गाने और जबरदस्त रोमांस से युवाओं के दिलों को धड़काने वाली फिल्म 'ये दिल आशिकाना' एक बार फिर बड़े पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है. वैलेंटाइन डे 2026 के खास मौके को यादगार बनाने के लिए मेकर्स ने इस फिल्म को री-रिलीज करने का बड़ा फैसला किया है.

साल 2002 में पहली बार रिलीज हुई इस फिल्म ने करण नाथ और जिविधा शर्मा की जोड़ी को रातोंरात स्टार बना दिया था. ठीक वैसे ही जैसे इस दौर में फिल्म 'सैयारा' ने अहान और अनीत पड्डा को घर-घर फेमस किया. अब पूरे 24 साल बाद इस फिल्म की वापसी हो रही है और मेकर्स ने इसके री-रिलीज ट्रेलर को लॉन्च करके फैंस की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं.

मेकर्स ने इसे री-एडिट किया
मेकर्स ने फिल्म को सिर्फ री-रिलीज करने का फैसला नहीं लिया, बल्कि आज के समय और ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखते हुए फिर से एडिट किया है. 24 साल पहले के सिनेमा और आज के सिनेमाई एक्सपीरियंस में काफी अंतर आ चुका है, इसलिए फिल्म को थोड़ा क्रिस्प बनाया गया है. एडिटिंग में किए गए इन बदलावों का मकसद यही है कि फिल्म नई पीढ़ी को अच्छी लगे. फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.

किसने किया फिल्म का डायरेक्शन?
'ये दिल आशिकाना' का डायरेक्शन कुकू कोहली ने किया था. जिन्होंने अजय देवगन की 'फूल और कांटे' जैसी सुपरहिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी. 'ये दिल आशिकाना' में उन्होंने करण नाथ के एक्शन और जिविधा शर्मा की मासूमियत का जो मेल दिखाया था, वह आज भी लोगों के जहन में याद है. 

आजकल कहां हैं जिविधा शर्मा?
एक्ट्रेस जिविधा शर्मा ने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूरी बना ली है, ज्यादातर वक्त वो अपने परिवार के साथ ही बिताती हैं. अप्रैल, 2025 में इन्होंने 'द लल्लनटॉप' को दिए इंटरव्यू में बताया था कि कास्टिंग काउच ने उन्हें पर्दे के पीछे ढकेल दिया था. हालांकि साल 2016 चिविधा, ऋतिक रोशन की मूवी 'मोहनजो दारो' में नजर आई थीं. उसमें एक्टर की मां का रोल प्ले किया था. इसके बाद लेख टंडन की मूवी 'फिर उसी मोड़' (2017) में दिखीं. मगर अब स्क्रीन से दूर हैं. 

कहां हैं करण नाथ?
वहीं बात अगर 'ये दिल आशिकाना' एक्टर करण नाथ की करें तो एक्टर ने भी बीच में कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था. लेकिन अभी भी वह एक्टिंग से जुड़े हुए हैं. करण नाथ को आखिरी बार साल 2020 में फिल्म 'गन्स ऑफ बनारस' में देखा गया था. इसके अलावा साल 2021 में रियलिटी शो  'बिग बॉस ओटीटी' में भी वो एक कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आए थे.

वरुण फिल्मी परिवार से ही आते हैं. उनके पिता राकेश नाथ एक मशहूर प्रोड्यूसर रहे हैं और उनकी मां रीमा राकेश नाथ एक फेमस स्क्रिप्ट राइटर हैं.

---- समाप्त ----
