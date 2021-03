Vakeel Saab Trailer: 2 साल बाद पवन कल्याण का कमबैक, खुशी से झूमे फैंस, करने लगे पूजा

साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण के फैंस का इंतजार आख‍िर खत्म हुआ. दो साल के लंबे अंतराल के बाद पवन ने वापसी की है और अब उनकी फ‍िल्म वकील साब का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. पर्दे पर 24 महीनों तक नजर ना आने के बाद अब पावरपैक कमबैक नजर आ रहा है. फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर देख फैंस तारीफों के पुल बांध रहे हैं. यूट्यूब से लेकर ट्व‍िटर तक, वकील साब का ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है.

फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने वकील साब का ट्रेलर रिलीज किया है. बोनी ने ट्व‍िटर पर ट्रेलर साझा करते हुए लिखा- 'आख‍िरकार न्याय ही जीतेगा अगर आपके पास सही लोगों का साथ है'. ट्रेलर के आते ही सेलेब्स के रिएक्शंस का तांता लग गया है. सभी ने पवन कल्याण के कमबैक को पावरफुल बताते हुए उनकी प्रशंसा की है. राम चरण ने लिखा- 'बाबायी...माइंड ब्लोइंग और हमेशा की तरह पावरफुल'. साई धरम तेज लिखते हैं- 'क्या जबरदस्त ट्रेलर है...कल्याण मामा को इस तरह देखकर बहुत अच्छा लगा'.

सिंगर अरमान मल‍िक ने लिखा- '#VakeelSaabTrailer बेहद शानदार है. पावर स्टार पवन कल्याण सर हमेशा की तरह अस बार भी जबरदस्त हैं और @MusicThaman का बैकग्राउंड म्यूज‍िक बेहतरीन है. इस ब्लॉकबस्टर को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता'. सेलेब्स के अलावा फैंस भी वकील साब के ट्रेलर को अभी से ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं. बता दें पवन कल्याण को पिछली बार Agnyaathavaasi (2018) फिल्म में देखा गया था.

#VakeelSaab TRAILER IS THE MOST LIKED TRAILER ⚡ IN THE HISTORY OF TFI



USTHAAD @PawanKalyan ARRIVED IN HIS STYLE 🔥#UnstoppableVakeelSaabTrailer pic.twitter.com/3N9uJlnRhR — Vinayak Kumar || #VakeelSaabOnApril9Th (@Vinayak4rPK) March 29, 2021

Usthad cults aa consistency endi raa saam 🤯😱😱😱😱



Starting to now what a consistency 👌🔥🔥🔥#UnstoppableVakeelSaabTrailer — Pawanism™ (@santhu_sushma) March 29, 2021

#VakeelSaabTrailer is the “Highest” ever liked Trailer in the History of Tollywood..💥👊



Smashed it in just 235 min 🔥🤙#SensationalVakeelSaabTrailer #UnstoppableVakeelSaabTrailer pic.twitter.com/Wz0R0SIlTI — Janasenani Admirers™ (@AdmirersJSPK) March 29, 2021

पिंक का तेलुगू रीमेक है वकील साब

वेनु श्रीराम द्वारा निर्देश‍ित वकील साब, हिंदी हिट मूवी पिंक का ऑफ‍िश‍ियल तेलुगू रीमेक है जो कि डायरेक्टर अन‍िरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी थी. पिंक मूवी की तरह ही इसमें भी तीन मह‍िला किरदारों के इर्द-गिर्द फिल्म की कहानी घूमती है. पवन कल्याण ने वकील साब में अमिताभ बच्चन के रोल को प्ले किया है. ट्रेलर की बात करें तो इसमें पवन कल्याण वकील के कैरेक्टर में हैं जो तीन लड़क‍ियों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं. वहीं प्रकाश राज आरोप‍ित लड़कों का केस लड़ रहे हैं. जिस तरह से पिंक के कोर्ट रूम ड्रामा को लोगों ने काफी सराहा था, उम्मीद है वकील साब भी उस तर्ज पर खरा उतरेगी.

श्रुति हसन भी फिल्म में आएंगी नजर

पवन कल्याण के अलावा स्टार कास्ट में प्रकाश राज, निवेद‍िता थॉमस, अंजल‍ी, अनन्या नगल्ला, नरेश, देव गिल आद‍ि हैं. श्रुति हसन ने भी फिल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया है. वकील साब को पहले 15 मई 2020 में रिलीज करने का ऐलान किया गया था, लेक‍िन कोव‍िड पैन्डेमिक की वजह से यह पोस्टपोन कर दिया गया. अब फिल्म 9 अप्रैल को थ‍िएट्र‍िकल रिलीज के लिए तैयार है.