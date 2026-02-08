'धुरंधर के मेकर्स ने कॉन्टैक्ट नहीं किया', रंभा हो रीमेक से उषा उत्थुप को लगा बुरा? बोलीं- खुश हूं कि...

सिंगर उषा उत्थुप के 1981 की फिल्म 'अरमान' के सबसे आइकॉनिक गानों में से एक 'रंभा हो' को आदित्य धर की पीरियड स्पाई थ्रिलर धुरंधर के लिए रीक्रिएट किया गया है, जिसमें रणवीर सिंह हैं. इस पर ओरिजनल सिंगर उषा उत्थुप का रिएक्शन आया है.

और पढ़ें

फिल्म 'धुरंधर' में नए वर्जन को शाश्वत सचदेव ने रीइमेजिन किया है और इसे मधुबंती बागची ने गाया है. हालांकि, उषा उत्थुप को रीमेक से कोई दिक्कत नहीं है. असल में, वह कहती हैं कि वह यह देखकर बहुत खुश हैं कि गाना धमाकेदार वापसी कर रहा है और नए दर्शकों तक पहुंच रहा है.

सिंगर उषा उत्थुप ने क्या कहा?

रेडियो नशा से बातचीत में उषा उत्थुप ने कहा, 'किसी ने मुझे धुरंधर के 'रंभा हो' के रीक्रिएटेड वर्जन का लिंक भेजा था, तो मैंने कहा, 'वाह! यह क्या है! यह शानदार है.' मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिन्हें बुरा लगता है कि किसी और ने यह गाना गाया है. मैं बहुत खुश हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'इसका इतनी धमाकेदार वापसी करना कमाल है और हां, मधुबंती ने इसे बहुत अच्छा गाया है. हालांकि उषा ने ये भी बताया कि मेकर्स ने रीक्रिएटेड वर्जन के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं किया था.

Advertisement

उषा उत्थुप ने मधुबंती बागची की तारीफ की

वहीं एक इंटरव्यू में उषा उत्थुप ने सिंगर मधुबंती की तारीफ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. 'मधुबंती ने शानदार काम किया है. हमने ट्रिनकास (कोलकाता में नाइटक्लब) में एक साथ एक रील भी बनाई, जो कमाल की थी. मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि गाना सिंगर से कहीं बड़ा होता है. जो भी 'रंभा हो' गाएगा, वह हिट होगा.'

उन्होंने कहा कि वह सालों से हर शो में 'रंभा हो' परफॉर्म करती रही हैं और धुरंधर रीमेक ने गाने को नई एनर्जी और लोकप्रियता दी है. 'सच में, किसने सोचा था? मेरे हर शो में, वैसे भी, मुझे 'रंभा हो' गाना ही पड़ता है. लेकिन अब, यह एक नई एनर्जी के साथ है और इस गाने को इतना पॉपुलर बनाने के लिए मैं 'धुरंधर' को थैंक यू कहती हूं. मुझे नहीं पता कि Gen-Z जिसे इंस्टा कहते हैं, उस पर 'रंभा हो' को हर सेकंड कितने मिलियन हिट्स मिलते हैं. यह कमाल है.'

वहीं इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उषा उत्थुप ने कहा कि वह इसे रीमिक्स के तौर पर बिल्कुल नहीं सोचतीं. 'मैं यह नहीं कह रही कि रीमिक्स खराब होते हैं लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगी कि सभी रीमिक्स खराब होते हैं. क्योंकि अगर कोई दूसरा वर्जन बनाने वाला नहीं होता, तो कुछ धुनें खो जातीं. अगर कोई और इसे गाने वाला नहीं होता, तो शायद नई पीढ़ी ने 'बाबूजी जरा धीरे चलना' जैसा गाना नहीं सुना होता.'

---- समाप्त ----