Tu Yaa Main Trailer: मगरमच्छ से जान बचाते दिखेंगे शनाया-आदर्श, खौफनाक है 'तू या मैं' का ट्रेलर

बॉलीवुड में एक लंबे समय के बाद सर्वाइवल-थ्रिलर फिल्म देखने मिलेगी. एक्ट्रेस शनाया कपूर और एक्टर आदर्श गौरव स्टारर 'तू या मैं' जल्द थिएटर्स में लगने वाली है. इसका क्रेज फैंस के बीच में भी काफी है. कुछ वक्त पहले आए इसके टीजर ने थोड़ी दिलचस्पी पैदा की थी. अब इसका ट्रेलर भी सामने आया है, जो काफी खौफनाक वाइब दे रहा है.

शनाया-आदर्श की फिल्म 'तू या मैं' का ट्रेलर

फिल्म 'तू या मैं' का ट्रेलर 90s में आई रेखा स्टारर 'खून भरी मांग' के सीन से शुरू होता है, जिसमें एक्ट्रेस को पानी में धकेलकर मगरमच्छ के हवाले किया था. आगे शनाया और आदर्श की झलक दिखाई जाती है. दोनों एक अलग लाइफस्टाइल जीते नजर आए. जहां मारूती बने आदर्श मुंबई के नाला सोपारा में कमरे जितने छोटे मकान में जिंदगी बिता रहा है. लेकिन वो एक बेहतरीन रैपर भी है. वहीं दूसरी ओर मिस वैनिटी बनीं शनाया सुपरमॉडल हैं.

दोनों की एक दिन मुलाकात होती है और फिर साथ में घूमते-फिरते दिखते हैं. इस दौरान उनके बीच प्यार भी बढ़ता है. तभी वो साथ में कहीं बाहर घूमने निकलते हैं, जहां एक बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार करती है. मिस वैनिटी बनी शनाया पूल में चिल करती दिखती हैं. तभी पानी का लेवल गिरने लगता है और उसमें मौजूद मगरमच्छ पर नजर पड़ती है. मारूती और मिस वैनिटी दोनों पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं. मगर निकल नहीं पाते.

ट्रेलर में मगरमच्छ फुल एक्शन मोड में दिखाई देता है. दोनों उससे अपनी जान छुड़ाकर भागते हुए दिखते हैं, जिसमें काफी खून-खराबा भी होता है. अंत में एक सीन दिखाई देता है, जिसमें शनाया की आंखों से खून बहता है. 'तू या मैं' का ट्रेलर काफी खौफनाक है. क्योंकि ये आपको एंड रिजल्ट जानने के लिए बेताब करता है कि क्या मारूती और मिस वैनिटी बनीं शनाया अपनी जान छुड़ा पाते हैं या नहीं. इस फिल्म को बिजॉय नंबेर ने डायरेक्ट किया है. वहीं आनंद एल राय ने इसे प्रोड्यूस किया है, जो 13 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

'तू या मैं' का सामना थिएटर्स में शाहिद कपूर की 'ओ रोमियो' से होने वाला है. दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को ऑडियंस से अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. ऐसे में 13 फरवरी के दिन होने वाला क्लैश काफी जबरदस्त होगा.

