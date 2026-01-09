तू या मैं: इन्फ़लुएंसर एनर्जी, हुक-अप और मगरमच्छ... सॉलिड थ्रिलर का वादा है ये टीजर

‘शैतान’ (2011) जैसी आइकॉनिक फिल्म दे चुके डायरेक्टर बिजॉय नाम्बियार की नई फिल्म ‘तू या मैं’ का टीजर आते ही चर्चा बटोरने लगा है. पिछले साल ‘तू या मैं’ के फर्स्ट लुक को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था. तभी से यंग फैन्स इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. अब वैलेंटाइन्स डे पर आ रही इस फिल्म का टीजर भी आ गया है.

‘तू या मैं’ एक फ्रेश सी लव स्टोरी है, जिसमें थ्रिलर का तगड़ा तड़का लगने वाला है. फिल्म का लीडिंग कपल भी बहुत फ्रेश है. ‘सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव’ और ‘द व्हाइट टाइगर’ जैसी फिल्मों में दमदार काम से इंप्रेस करते आ रहे आदर्श गौरव अब एक जबरदस्त मेनस्ट्रीम फिल्म में आ रहे हैं. उनके साथ शनाया कपूर हैं, जिनके डेब्यू का इंतजार बॉलीवुड लंबे वक्त से कर रहा है.

लव स्टोरी में सर्वाइवल की जंग

‘तू या मैं’ क्रिएटर कल्चर से निकली एक लव स्टोरी है. आदर्श गौरव और शनाया दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं. इनका ‘हुकअप’ कम रोमांस टीजर में ही बहुत फ्रेश नजर आ रहा है. टीजर के बैकग्राउंड में चल रहा रैप बहुत एनर्जी भरा है, जिसे लोग टीजर देखने के बाद ही खोजना शुरू कर देंगे. 2 मिनट लंबे टीजर में म्यूजिक के अलावा सिनेमैटोग्राफी भी तुरंत ध्यान खींचती है.

‘तू या मैं’ के टीजर में एक बहुत फ्रेश यूथ एनर्जी है. इस एनर्जी के साथ आदर्श और शनाया का यंग रोमांस परवान चढ़ रहा है. लेकिन थोड़ी ही देर में माहौल, वक्त, जज़्बात और हालात सब बदल जाते हैं. टीजर में आदर्श और शनाया किसी रिज़ॉर्ट जैसी जगह पर नजर आ रहे हैं. इनका ये ‘सुपर चिल’ एक्सपीरियंस खतरनाक तब बन जाता है, जब एक मगरमच्छ इनकी जान लेने पर तुल जाता है. लव स्टोरी अचानक एक थ्रिलर में बदल जाती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि ‘तू या मैं’ में पर्यावरण बचाने की एक थीम भी है, जिसे ये कहानी सर्वाइवल की लड़ाई के जरिए कहती नजर आएगी. यहां देखें 'तू या मैं' का टीजर:

क्यों कमाल कर सकती है ‘तू या मैं’?

आदर्श और शनाया की फिल्म टीजर से ही दमदार लग रही है. म्यूजिक, विजुअल्स, यंग रोमांस और क्रिएटर एनर्जी ‘तू या मैं’ के टीजर को सॉलिड बना रहे हैं. आदर्श गौरव अपना टैलेंट पहले ही साबित कर चुके हैं, वहीं शनाया का काम भी एक झलक में इंप्रेसिव नजर आ रहा है. टीजर जैसा माहौल बना रहा है, अगर ट्रेलर भी ऐसा ही दमदार निकला तो वैलेंटाइन्स डे पर ‘तू या मैं’ एक सरप्राइज पैकेज बन सकती है.

13 फरवरी को इसका क्लैश शाहिद कपूर की ‘ओ रोमियो’ से होना है, जो दमदार फिल्ममेकर विशाल भारद्वाज की फिल्म है. लेकिन पिछले डेढ़ सालों में जनता ने दिखाया है कि अगर ट्रेलर दमदार है, तो वो टिकट खरीदने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती. अब इंतजार सिर्फ ‘तू या मैं’ के ट्रेलर का है.

