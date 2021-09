चिरंजीवी के भांजे एक्टर साई धरम तेज सड़क दुर्घटना में घायल, अस्पताल में भर्ती

साउथ सिनेमा के उभरते स्टार साई धरम तेज सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं. घटना के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में एक्टर को अपोलो जुबिली हिल्स में श‍िफ्ट कर दिया गया जहां उनकी हालत स्थि‍र बनी हुई है. यह दुर्घटना साइबराबाद के आइकॉन‍िक केबल ब्रिज पर हुई है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबिली हिल्स और IKEA स्ट्रेच के बीच साई अपनी बाइक पर संतुलन खो बैठे और उनके साथ ये हादसा हो गया. हादसे के बाद साई सड़क पर ही गिर पड़े. जब सड़क से गुजरते लोगों ने उन्हें देखा तो उन्होंने पुलिस की मदद से एक्टर को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया. बाइक से गिरने पर साई को चोटें आई हैं.

कैमरे में कैद हुआ हादसा

ब्रिज पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में साई के एक्सीडेंट का वीड‍ियो कैप्चर हुआ है. इसमें एक्टर को स्क‍िट खाकर सड़क के बीचोबीच गिरते हुए देखा जा सकता है.

मामा पवन कल्याण एक्टर से मिलने आए अस्पताल

दुर्घटना की जानकारी मिलने पर साई के मामा एक्टर पवन कल्याण व अन्य सेल‍िब्रिटीज अस्पताल पहुंचें. साइबराबाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. साई धरम तेज, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी के भांजे हैं. साई, अल्लु अर्जुन, राम चरण, अल्लु श‍िरीष और वरुण तेज के कज‍िन हैं.

इन फिल्मों में नजर आए एक्टर

साई धरम तेज ने 2014 में फिल्म Pilla Nuvvu Leni Jeevitham से डेब्यू किया था. इसके बाद Subramanyam for Sale, Supreme] Solo Brathuke So Better, Rey, Winner, Thikka, Nakshatram आद‍ि फिल्मों में नजर आ चुके हैं. Supreme साई के कर‍ियर की अब तक की बेस्ट फिल्म रही है.