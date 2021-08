Tokyo Olympics: महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, चक दे इंडिया की एक्ट्रेस बोलीं- छा गईं छोरियां

भारतीय महिला हॉकी टीम ने Tokyo Olympics में इतिहास रच दिया है. शानदार प्रदर्शन देते हुए टीम सेमी फिनाले में पहुंच गई है. उनकी इस जीत से हर कोई खुश है. फिल्म चक दे इंडिया में कोमल चौटाला का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस चित्रांशी रावत की खुशी का ठिकाना नहीं है. आजतक से बात करते हुए उन्होंने महिला हॉकी टीम को बधाई दी है.

चित्रांशी रावत ने दी बधाई

चित्रांशी ने कहा- 'मैं आपको ये बताना चाहूंगी की आज मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई. क्योंकि मैं उठी तो मुझे सबसे पहली न्यूज ये पता चली कि हमारी लड़कियां सेमी फिनाले में पहुंच गई हैं.' महिला हॉकी टीम को चित्रांशी ने अपने अंदाज में बधाई दी. उन्होंने कहा- 'मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी लड़कियां सेमी फाइनल तक पहुंच गई हैं. चक दे फट्टे हो अब बस.'

चित्रांशी ने कहा, 'मैं दुर्भाग्य से मैच नहीं देख पाई हूं. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी सुबह की शुरुआत इस न्यूज से हुई कि हमारी लड़किया सेमी फिनाले में पहुंच गई हैं. आपका फोन आने से पहले में हाइलाइट्स वगैरह देख रही थी कि कैसा मैच रहा. मुझे लगता है कि शायद गुरजीत कौर ने ये गोल मारा है. इससे पहले वाले मैच में वंदना कटारिया ने हैट्रिक मारी थी. उनके साथ मैंने कैंप किए हुए हैं.'

रियल में हुआ फिल्म चक दे इंडिया जैसा सीन

चर्चा ऐसी हो रही है कि जैसी आपकी फिल्म थी. शुरुआत में इंडियन टीम हार रही थी और फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम, जिसके सामने लग नहीं रहा था कि इस तरह हिंदुस्तान की टीम इतिहास रच देगी. आज पूरा फिल्मी सीन लग रहा है. इस सवाल के जवाब में चित्रांशी ने कहा- 'जब हमने फिल्म की थी तब भी ऑस्ट्रेलिया नंबर वन थी. और आज भी वर्ल्ड नंबर 2 में ऑस्ट्रेलिया आती है. और हमारी लड़कियों ने उन्हें हराया है तो इसका मतलब साफ है कि हमारी लड़किया काफी अच्छा खेल रही हैं. जैसे हमारी फिल्म में हुआ था कि हम पहले मैच हारे थे और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़े थे वैसे ही यहां भी हुआ. बहुत ही अच्छा लग रहा है. वो कहते हैं न छोरिया छोरे से कम थोड़े ही हैं.'

हॉकी टीम की महिला खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा- 'आपको याद होगा अगस्त का महीना है. हमारी फिल्म भी 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी. अब 14 साल बाद अगस्त के महीने में ही खिलाड़ियों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की. ये काफी आइकॉनिक है.'

चित्रांशी ने आखिर में महिला हॉकी टीम को आगे के लिए गाने गाते हुए गुड लक बोला.

फिल्म चक दे इंडिया की बात करें तो इसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे. फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इसमें चित्रांशी रावत के अलावा विद्या मांडवे, सागरिका घटगे, शिल्पा शुक्ला जैसे सितारे थे.

रणदीप हुड्डा ने दी बधाई

एक्टर रणदीप हुड्डा भी इस जीत से बहुत खुश हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- क्या मैच था. सुपर डिफेंडिंग. रियल, रील को दोहराता हुआ. चक दे इंडिया. महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया. पहला सेमी फाइनल.

What a match .. Super defending .. Real imitates Reel #ChakDeIndia History created by the Indian Women’s #hockeyindia first semi final like ever 👏🏽👏🏽👏🏽 #INDvsAUS #Olympics2020 #TokyoOlympics2020 pic.twitter.com/3W6g7j2PgN