'हर आशिक एक विलेन है...', 'बागी 4' का टीजर रिलीज, फिल्म में होगा भयंकर खून-खराबा

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की मचअवेटेड फिल्म 'बागी 4' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. 1 मिनट 49 सेकंड के इस टीजर में टाइगर धांसू एक्शन करते नजर आ रहे हैं. इसी के साथ जबरदस्त खून-खराबा भी देखने को मिल रहा है. फैंस टीजर देख गदगद हो गए हैं. वहीं टीजर में सोनम बाजवा, हरनाज संधू और संजय दत्त भी एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं.

फिल्म में जबरदस्त क्रूरता, खून-खराबा को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' के टीजर को A रेटिंग के साथ रिलीज की मंजूरी दी है. मेकर्स इसे लेकर ये भी दावा कर रहे हैं कि इस तरह की फिल्म पहले कभी नहीं देखी होगी.

टीजर में क्या दिखाया गया?

टीजर की शुरुआत फिल्म के विलेन संजय दत्त से होती है. जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे टाइगर सोनम बाजवा को याद करते हैं. इसके बाद टाइगर बोलते हैं कि बचपन में मां से एक कहानी सुनी थी. एक हीरो और एक विलेन की, तब पता नहीं था कि मेरी कहानी का हीरो और विलने में ही रहूंगा. इसके बाद खून-खराबा शुरू होता है. टीजर में हरनाज संधू और सोमन बाजवा भी कत्ल-ए-आम करते हुए नजर आ रही हैं.



यहां देखिए फिल्म का टीजर



Advertisement





एनिमल और किल की उतारी नकल?

वहीं सोशल मीडिया पर इस टीजर को एक तरफ जहां पसंद किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इसे एनिमल और किल फिल्म की कॉपी बताया जा रहा है. क्योंकि जिस तरह खून खराबे की बीच सिंगर ब्री प्रॉक की आवाज टीजर में सुनाई दी है, वो हूबहू फिल्म एनिमल की तरह ही फील दे रही हैं. वहीं फिल्म किल में जिस तरह से धारधार हथियारों से खून-खराबा हुआ, वो बागी 4 में दिखाई दे रहा है. अब देखना होगा कि ये फिल्म दोनों फिल्मों से एक्शन और स्टोरी में कितनी अलग होती है.

कब रिलीज होगी फिल्म 'बागी 4'?

गौरतलब है कि बागी फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2016 में हुई थी. जिसमें टाइगर श्रॉफ ने श्रद्धा कपूर के साथ लीड रोल में काम किया था. फिल्म की सक्सेस ने ही 'बागी 2' का रास्ता खोला, जिसमें दिशा पाटनी लीड के रोल में दिखाई दी. इसके बाद 'बागी 3' साल 2020 में रिलीज हुई थी. जिसमें श्रद्धा और दिशा दिखाई दी थीं. अब नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी 'बागी 4' में सोनम बाजवा और 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज संधू दिखाई देंगी. वहीं संजय दत्त विलेन के रोल में दिखाई देंगे. ये फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघर में रिलीज होगी.

---- समाप्त ----