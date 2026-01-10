थियेटर में चल रही थी 'द राजा साब', प्रभास फैंस ने लगाई आग, टला बड़ा हादसा

प्रभास की मचअवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और सोशल मीडिया पर इसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला. एक्टर के कई कट्टर फैंस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो काफी हैरान करता है.

दरअसल प्रभास की फिल्म चाहे कैसी भी हो, उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है. इसका एक उदाहरण वायरल वीडियो में देखने को मिला. जहां ओडिशा के एक सिनेमाघर में कन्फेटी (रंगीन कागज) जला दिए गए.

वायरल हुआ आग लगाने का वीडियो

वायरल वीडियो उड़ीसा के किसी अशोक थिएटर का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑडियंस फिल्म देख रही हैं. इस बीच कुछ लोग पर्दे के आगे कन्फेटी जला रहे हैं. इसे लेकर कई यूजर्स ने स्क्रीनिंग के दौरान सेफ्टी की कमी पर चिंता जताई. कुछ दर्शकों ने फैंस की आलोचना की और कहा कि ऐसे कामों से लोगों की जान को खतरा हो सकता है.

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

एक यूजर ने गुस्सा जताते हुए कहा, 'यह प्रभास के फैंस की मैच्योरिटी है. मैं डार्लिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फैंस की बात कर रहा हूं. आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था. प्लीज समझदार बड़ों की तरह बर्ताव करें. यह आपका घर नहीं है, यह बहुत बुरा है. आप लोग इस तरह के बर्ताव से प्रभास का नाम खराब कर रहे हैं.' एक दूसरे यूजर ने लिखा है 'इन सब चीजों पर बैन लगा दो. यह खतरनाक है. इससे जान का खतरा है.'

'द राजा साब' की स्टारकास्ट

फिल्म 'द राजा साब' को मारुति ने लिखा और डायरेक्ट किया है और इसे पीपल मीडिया फैक्ट्री और IVY एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. कास्ट में संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन (जो तेलुगु फिल्म में डेब्यू कर रही हैं), रिद्धि कुमार और जरीना वहाब शामिल हैं.

फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी राजा प्रभास और उनकी दादी गंगम्मा (जरीना वहाब) से शुरू होती है. अल्जाइमर से जूझ रहीं गंगम्मा अपने लापता पति कनकराजू (संजय दत्त) को नहीं भूल पातीं. दादी की इसी उम्मीद के सहारे राजा अपने दादा की तलाश में निकल पड़ता है.

