The Kerala Story 2: 'अभी नहीं तो कभी नहीं...', रिलीज हुआ टीजर, झकझोर देगी कहानी

'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' का ऑफिशियल टीजर आज मेकर्स ने रिलीज कर दिया. इसमें लीड एक्ट्रेस उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा यह कहते हुए नजर आ रही हैं- 'अब सहेंगे नहीं... लड़ेंगे'. कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्शन में बनी यह सीक्वल उसी कहानी पर आधारित है, जिस पर 2023 की ब्लॉकबस्टर 'द केरल स्टोरी' बनी थी.

साल 2023 की ओरिजिनल फिल्म 'द केरल स्टोरी' के जबरदस्त असर के बाद फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह एक सीक्वल के साथ वापस आ रहे हैं. जो कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित और दिल दहला देने वाली कहानियों की और भी गहराई में जाने का वादा करती है.

ऑफिशियल टीजर में क्या दिखाया?

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी' के मेकर्स ने इसके सीक्वल का नाम 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' रखा है. 2.06 मिनट के टीजर के साथ कैप्शन है, 'हमारी बेटियां प्यार में नहीं पड़तीं, वे जाल में फंसती हैं. अब सहेंगे नहीं… लड़ेंगे.'

नेशनल अवॉर्ड विजेता कामाख्या नारायण सिंह के डायरेक्श में बनी यह सीक्वल सिर्फ केरल की कहानी नहीं बल्कि कई दूसरे और राज्यों की कहानियों पर भी फोकस करता है. टीजर में तीन महिलाएं अपनी कहानियां सुनाती हुई दिख रही हैं.

केरल की सुरेखा नायर एक IAS बनने की तैयारी कर रही थीं, मध्य प्रदेश की नेहा संत एक जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं, जो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती थीं और राजस्थान की दिव्या पालीवाल डांस को अपने पैशन के तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थीं. लेकिन तीनों ही मुस्लिम लड़कों से प्यार करने के बाद उनकी जिंदगी कैसे एक खौफनाक मोड़ लेती है, इस पर फोकस किया गया है.

'द केरल स्टोरी 2' की कास्ट

इस फिल्म में मेकर्स ने एक दम नई कास्ट पर फोकस रखा है. उल्का गुप्ता अपने टेलीविजन और रीजनल सिनेमा में दमदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं. वहीं अदिति भाटिया भी एक पॉपुलर फेस हैं. जबकि ऐश्वर्या ओझा इस हाई-स्टेक ड्रामेटिक फिल्म की लीड तिकड़ी को पूरा कर रही हैं.

यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे अमरनाथ झा और विपुल अमृतलाल शाह ने लिखा है. फिल्म के गाने मशहूर मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं.

