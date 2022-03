The Kashmir Files review: द कश्मीर फाइल्स देखकर रोने लगी महिला, छुए डायरेक्टर के पैर, बोली- आप भगवान हैं!

कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए इस समय विवेक अग्रिहोत्री चर्चा में हैं. फिल्म रिलीज से पहले ही काफी चर्चा बंटोर चुकी है. इसकी स्क्रीनिंग के दौरान के कई सारे वीडियोज सामने आए जिसमें मूवी देखने के बाद दर्शक काफी भावुक नजर आए. अब ऐसा ही एक और वीडियो फिल्म में अहम रोल प्ले करने वाले एक्टर दर्शन कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ये फिल्म देखकर बाहर आने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

लोग हुए फिल्म देखकर इमोशनल

एक्टर दर्शन कुमार ने ट्विटर पर शो खत्म होने के बाद का एक वीडियो शेयर किया जहां ऑडियंस इस मूवी को देखकर इतनी भावुक नजर आ रही है कि उसके आंसू भी नहीं रुक रहे. जो लोग भी इस दुख के भागिदार रहे हैं उनके लिए ये फिल्म एक नई उम्मीद की किरण है. एक महिला तो फूट-फूटकर रोती नजर आ रही. उसने विवेक अग्रिहोत्री के पैर छुए और तहे दिल से उनका शुक्रिया किया. और लोग भी विवेक को घेरे हुए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं.

What comes frm the Heart ❤️ touches d heart ❤️Presenting #TheKashmirFiles

It’s your film now.🤗❤️🙏@vivekagnihotri @AnupamPKher @ZeeStudios_ #PallaviJoshi pic.twitter.com/E8hE5O05zH