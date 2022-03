IMDb पर गिरी 'The Kashmir Files' की रेटिंग, डायरेक्टर Vivek Agnihotri ने उठाए सवाल

अनुपम खेर स्टारर फ‍िल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफ‍िस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फ‍िल्म को पब्ल‍िक और क्रिट‍िकस दोनों के अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं. लोगों सोशल मीड‍िया प्लेटफॉर्म्स ही नहीं बल्क‍ि वीड‍ियोज बनाकर भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं. ऑड‍ियंस वोट‍िंग के आधार पर ही फ‍िल्म को 9.9/10 IMDb रेट‍िंग मिली थी. लेक‍िन यही रेट‍िंग कुछ समय बाद नीचे ग‍िर गई थी. इसपर डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री ने सवाल खड़ा किया था.

फ‍िल्मों और वेब सीरीज पर ऑड‍ियंस के रिव्यूज पेश करने वाले पॉपुलर वेबसाइट IMDb पर द कश्मीर फाइल्स को 9.9/10 रेट‍िंग मिली थी. लेक‍िन बाद में रेट‍िंग स‍िस्टम में बदलाव किया गया और अब फिल्म की IMDb रेट‍िंग 8.3/10 है. द कश्मीर फाइल्स की IMDb पेज पर लिखा है- 'हमारी रेट‍िंग मेकेन‍िज्म ने इस टाइटल पर संदेहास्पद गत‍िव‍िधी पाई है. हमारी रेट‍िंग स‍िस्टम की ईमानदारी को बनाए रखने के लिए, एक अन्य मापदंड को लागू किया गया है.'

The Kashmir Files के फैन हुए Suniel Shetty-Riteish Deshmukh, बोले- मेकर्स को फुल मार्क्स

द कश्मीर फाइल्स पर यह 8.3 की रेट‍िंग दो लाख से ज्यादा लोगों के वोट के आधार पर है. 94 प्रतिशत लोगों ने 10 तो वहीं 4 प्रत‍िशत लोगों ने 1 रेट‍िंग दी है. वेबसाइट पर एक और नोट भी है- 'IMDb रॉ डाटा के बजाय भारी वोट एवरेज को प्रकाश‍ित करता है. आसान भाषा में कहें तो, हम यूजर्स के सभी वोट्स को स्वीकार करते हैं, फाइनल रेट‍िंग पर इन सभी वोट्स का एक प्रभाव नहीं होता है. जब कोई असामान्य गत‍िव‍िध पाई जाती है, तो स‍िस्टम की रिलायब‍िल‍िटी को बनाए रखने के लिए दूरा रेट‍िंग मापदंड लागू किया जाता है. हम अपने रेट‍िंग मैकेन‍िज्म को इफेक्ट‍िव बनाए रखने के लिए, रेट‍िंग की प्रक्रिया का खुलासा नहीं करते हैं.'

पहली मुलाकात में Pallavi Joshi को पसंद नहीं आए थे Vivek Agnihotri , 3 साल तक डेटिंग, फिर की शादी

THIS IS UNUSUAL AND UNETHICAL. https://t.co/Iwcc7yQCGk