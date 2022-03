The Kashmir Files के फैन हुए Suniel Shetty-Riteish Deshmukh, बोले- मेकर्स को फुल मार्क्स

इन दिनों अगर किसी फिल्म की चर्चा है, तो वो है द कश्मीर फाइल्स की. विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. क्रिटिक्स से लेकर दर्शक और सेलेब्स तक, हर कोई फिल्म की तारीफ करते थक नहीं रहा है. फिल्म की इमोशनल स्टोरीलाइन दर्शकों से काफी कनेक्ट कर रही है. बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स सुनील शेट्टी (Suniel Shetty) और रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने भी खास अंदाज में द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है.

द कश्मीर फाइल्स के फैन हुए सुनील शेट्टी

बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में शुमार सुनील शेट्टी और रितेश देशमुख ने फिल्म की काफी सराहना की है. सुनील शेट्टी ने तो द कश्मीर फाइल्स के कंटेंट को साम्राज्य ही बता दिया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा-कंटेंट सिर्फ किंग नहीं, बल्कि ये साम्राज्य है. द कश्मीर फाइल्स में शानदार नरेटिव और परफॉर्मेंसेस हैं. ये सबूत है कि अच्छी फिल्में काम करती हैं. अगर कोई बिग स्क्रीन के जरिए दर्द को महसूस कर सकता है, तो मेकर्स को फुल मार्क्स जाते हैं. सुपर

Content is not just king. It’s the kingdom. Brilliant narrative & performances in #TheKashmirFiles . Proof that good films work. If one can feel pain through the big screen it’s full marks to the makers. Super @vivekagnihotri @AnupamPKher @ZeeStudios_ #PallaviJoshi @DarshanKumaar pic.twitter.com/Bt70YgmNox

रितेश देशमुख को भी पसंद आई फिल्म

रितेश देशमुख भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म के फैन हो गए हैं. रितेश देशमुख ने फिल्म की तारीफ में लिखा- ये एक ऐसी फिल्म की तारीफ करने का समय है, जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. एक छोटी सी फिल्म जो अब तक की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने की राह पर है. अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री और द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को बधाई.

It’s time to applaud 👏🏽 a film that continues to break records. A small film that is on its way to becoming one of the biggest films of all time. Congratulations @AnupamPKher @vivekagnihotri and the entire team of #TheKashmirFiles - on the tremendous love and appreciation. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽