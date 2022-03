The Kashmir Files Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर 'सुनामी' बनी 'द कश्मीर फाइल्स', 5वें दिन सबसे ज्यादा कमाई कर तोड़ा रिकॉर्ड, 50cr पार

डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफ‍िस पर नॉन-स्टॉप आगे बढ़ती जा रही है. 11 मार्च से सिनेमाघरों में लगी इस फ‍िल्म को हाउसफुल शोज मिल रहे हैं. 3.55 करोड़ की ओपन‍िंग के बाद दूसरे दिन से द कश्मीर फाइल्स ने डबल डिजिट में कलेक्शन करना शुरू कर दिया. अब पांचवे दिन फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच चुका है.

50 cr. के पार पहुंचा आंकड़ा

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने फिल्म का लेटेस्ट कलेक्शन शेयर किया है. उन्होंने लिखा- '#TheKashmirFiles बॉक्स ऑफ‍िस पर सुनामी की तरह है....Fantastic Trending, फुटफॉल्स, ऑक्यूपेंसी, नंबर्स सभी चीजों में इजाफा हो रहा है...पांचवा दिन बाक‍ी दिनों से और भी ज्यादा...ब्लॉकबस्टर...शुक्रवार 3.55 करोड़, शन‍िवार 8.50 करोड़, रव‍िवार 15.10 करोड़, सोमवार 15.05 करोड़, मंगलवार 18 करोड़, टोटल- 60.20 करोड़.'

#TheKashmirFiles is a TSUNAMI at the #BO… FANTASTIC TRENDING, as footfalls, occupancy, numbers continue to soar… Day 5 higher than *all* previous days… BLOCKBUSTER... Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr, Mon 15.05 cr, Tue 18 cr. Total: ₹ 60.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/uaDH3ooVsO