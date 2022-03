फिल्म नहीं मेरे लिए मिशन है ‘द कश्मीर फाइल्स’, क्रिटिक्स के रवैये से दुखी हूं: विवेक

विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ 11 मार्च को रिलीज हो रही है. कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी और पुनीत इस्सर अहम भूमिका में हैं. पिछले दिनों मीडिया के लिए फिल्म मेकिंग की स्क्रीनिंग रखी गई. इस मौके पर विवेक अग्निहोत्री ने aajtak.in से बात की.

ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए मिशन है

विवेक अग्निहोत्री कहते हैं, ‘मैं इस फिल्म को एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं. आपको अगर आप ही के घर से निकाल दिया जाए, तो कैसा लगेगा? यह सवाल ही आपको परेशान कर देगा, तो जरा सोचें, उन मासूम कश्मीरी पंडितों का, जो रातो-रात अपने ही घर से अलग होकर रिफ्यूजी टैंट में रहने को मजबूर हुए. कितनों ने अपनी जान भी गंवा दी. मैंने जब पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए कश्मीरी पंडितों से बात की, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बात जरूर आनी चाहिए.

‘द कश्मीर फाइल्स’ के हर शॉट के बाद मैं और विवेक रोते थेः Anupam Kher

India is at war.

But nobody is telling you.

Not anymore.

Pl watch the trailer of the most Brutally Honest story of Kashmir Genocide.

Pl share ONLY if you like it. #TheKashmirFiles #RightToJustice

https://t.co/xBpSNZVTnh