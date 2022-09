नॉन-वेज खाने पर ट्रोल द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, जवाब में शेयर की खाने की प्लेट

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री आजकल सुर्खियों में आए हुए हैं. आएं भी क्यों न, आखिर इनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट जो साबित हुई है. हर ओर इसकी चर्चा रही है. लॉकडाउन के बावजूद थिएटर्स में इनकी फिल्म देखने वालों की लंबी कतार लगी थी. कुछ दिनों पहले इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह नॉन वेज खाने को लेकर बात करते नजर आए थे. वैसे तो विवेक अग्निहोत्री का यह वीडियो पुराना था, लेकिन दर्शकों ने जब इसे नोटिस किया तो देखते ही देखते इसके बारे में इंटरनेट पर चर्चाएं होने लगीं. यह वीडियो विवेक अग्निहोत्री का तब सामने आया, जब कुछ दिनों पहले रणबीर कपूर का नॉन वेज को लेकर साल 2012 का एक इंटरव्यू वायरल हुआ. रणबीर कपूर ने इस इंटरव्यू में बताया था कि वह नॉन वेज खाना कितना पसंद करते हैं. इसी के चलते बजरंग दल ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उन्हें दर्शन करने से भी रोका था. मामले ने काफी तूल पकड़ा. आखिर में केवल अकेले अयान मुखर्जी ही दर्शनक करके मुंबई वापस लौटे.

विवेक ने शेयर किए ट्वीट्स

अब विवेक अग्निहोत्री का भी जबसे नॉन वेज खाने को लेकर पुराना वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैन्स को बताया कि वह अब पूरी तरह से सात्विक लाइफस्टाइल जीते हैं. काफी कम खाने की तस्वीरें उन्होंने इस पोस्ट में शेयर की. ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, "क्योंकि मैंने काफी कम खाना शुरू कर दिया है, सात्विक लाइफस्टाइल जीने लगा हूं. इससे मुझे केवल अच्छी एनर्जी ही नहीं, बल्कि लाइफ को लेकर धारणा भी बदली है. मुझे इस सात्विक भोजन ने प्रकृति, मेरी बॉडी और दिमाग के प्रति अच्छा सोचने को लेकर विचार उत्तपन्न किया है. कौन कहता है कि केवल वेज खाना एक मल्टी-कोर्स मील नहीं हो सकता."

Since I adopted a minimalistic, satvic, lifestyle, not just I found immense energy, it has changed my outlook towards life. It has given me a new perspective towards nature, my body and mind. Who says simple veg food can’t be a multi-course meal? pic.twitter.com/8bVS6AJnPc

I don’t like telling anyone what they should do. I just share my experiences so if someone wants to change lifestyle, he/she finds a reference. I used to indulge in tobacco, alcohol, meat & sugar. Once I quit, my life changed drastically. And I found my song. https://t.co/0O9wMopJdF

एक तीसरे ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि मुझे पसंद नहीं किसी को भी यह बताना कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए. मैं केवल अपने एक्स्पीरियंसेस शेयर करता हूं, जिससे अगर किसी को अपना लाइफस्टाइल बदलना है तो वह कर सकता है. मैं पहले तंबाकू, शराब, मीट और मीठे का सेवन बहुत करता था, लेकिन जबसे इन चीजों को खाना-पीना छोड़ा है, मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आया है. मुझे मेरे जीवन का सॉन्ग मिल गया है.