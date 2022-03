The Kashmir Files Box Office Collection Day 3: तीसरे दिन 'द कश्मीर फाइल्स' की रिकॉर्डतोड़ कमाई, दूर नहीं 50 करोड़ का आंकड़ा

डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने कमाल ही कर दिया. कम बजट में बनी द कश्मीर फाइल्स ने तीसरे दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई कर डाली है. सिंगल डिजिट में ओपन‍िंग के बाद तीसरे दिन फिल्म ने अपना बजट भी निकाल लिया, साथ ही शानदार प्रोफ‍िट भी कमा लिया है. अगर फिल्म ऐसे ही लगातार कमाई करती रहेगी, तो इसे 100 करोड़ के क्लब में आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी.

ट्रेड एनाल‍िस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर फिल्म का कलेक्शन साझा किया है. वे लिखते हैं- '#TheKashmirFiles ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है...तीसरे दिन फ‍िल्म को 325.35 प्रतिशत की ग्रोथ मिली है....नया रिकॉर्ड...मेट्रो, मास बेल्ट, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन्स इन सभी में फिल्म का ओपन‍िंग वीकेंड गजब का रहा....शुक्रवार 3.55 करोड़, शन‍िवार 8.50 करोड़, रव‍िवार 15.10 करोड़...कुल मिलाकर 27.15 करोड़...'. देख रहे हैं ना ये आंकड़ा...वाकई गजब कर दिया फ‍िल्म ने.

Russia-Ukraine War: रूस के हमले में US फिल्म निर्माता Brent Renaud की मौत, यूक्रेनी रिफ्यूजी पर कर रहे थे काम

#TheKashmirFiles shows PHENOMENAL GROWTH… Grows 325.35% on Day 3 [vis-à-vis Day 1], NEW RECORD… Metros + mass belt, multiplexes + single screens, the *opening weekend biz* is TERRIFIC across the board... Fri 3.55 cr, Sat 8.50 cr, Sun 15.10 cr. Total: ₹ 27.15 cr. #India biz. pic.twitter.com/FsKN36sDCp