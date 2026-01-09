तारा सुतारिया-वीर पहाड़िया की राहें हुईं अलग, एपी ढिल्लों बने वजह? सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चा

बॉलीवुड में एक और कपल की लव स्टोरी के खत्म होने की चर्चा हो रही है. खबर है कि एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने डेटिंग के कुछ महीनों बाद ब्रेकअप कर लिया है. इस न्यूज से सोशल मीडिया पर खलबली सी मच गई है. क्योंकि यूजर्स उनके ब्रेकअप की वजह जानना चाहते हैं.

तारा-वीर का हुआ ब्रेकअप?

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज से काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं. दोनों की केमिस्ट्री कैमरे पर काफी दमदार भी लगती थी. लेकिन अब उनके अलग होने की न्यूज ने कई लोगों को निराश किया है. हालांकि कुछ लोग तारा-वीर के ब्रेकअप को सिंगर एपी ढिल्लों से भी जोड़ रहे हैं.

कुछ वक्त पहले कपल सिंगर के कॉन्सर्ट में पहुंचा था, जहां एपी ने तारा को किस करने की कोशिश की. फिर वीर का रिएक्शन भी वायरल हुआ. लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि ये सबकुछ तारा की इमेज खराब करने की साजिश थी. एक फेक पीआर कैम्पेन एक्ट्रेस के खिलाफ चलाया गया. वीर ने भी कहा कि उनका रिएक्शन एडिटिंग की मदद से गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ. X पर यूजर्स एपी ढिल्लों को तारा और वीर के ब्रेकअप का कारण बता रहे हैं.

Tara Sutaria & Veer Pahariya broke up after AP Dhillon’s concert.

Viral clip, “false narratives,” PR talk story’s messy, truth still pending. — Sheikh (@Alsheikh2298) January 9, 2026

AP dhillon reason — Priti Kri (@Priite11) January 9, 2026

अब जबसे वीर और तारा के ब्रेकअप की खबर सामने आई है, लोगों का मानना है कि ये सबकुछ एपी ढिल्लों के कारण हुआ है. यूजर्स कई सारे कमेंट्स में सिर्फ सिंगर का ही नाम लिख रहे हैं. एक ने X पर कमेंट किया, 'अफवाहें सच निकलीं. तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो गया है. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जिससे ये कन्फर्म हो गया कि ये ग्लैम कपल अब अलग हो चुके हैं. हाई-प्रोफाइल डेट्स से लेकर चुपचाप ब्रेकअप तक, इनकी लव स्टोरी खत्म. क्या एपी ढिल्लों वाला मामला इसका कारण है?'

The rumor mill was right! 💔 After Recent speculation, Tara Sutaria and Veer Pahariya have officially unfollowed each other, confirming their split. From high-profile dates to a quiet exit, the glam couple is no more. Is the AP Dhillon saga to blame? Stay tuned! 🎬✨"#breakup pic.twitter.com/hHYgOisxjH — Khursheed Ji 🗣️ (@khursheed_09) January 9, 2026

बता दें कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अभी तक एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो नहीं किया है. उनका नाम एक-दूसरे की फॉलोइंग लिस्ट में अभी तक शामिल है. तारा और वीर ने अभी तक अपने ब्रेकअप की न्यूज को कंफर्म भी नहीं किया है. ऐसे में उनके रिश्ते पर अटकलें लगाना फिलहाल जल्दबाजी होगी.

