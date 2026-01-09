तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट बना वजह!

बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल में शुमार तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है. यह खबर फैंस के लिए हैरानी की बात है, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों ने हाल ही में अपने रिश्ते को पब्लिक किया था.

फिल्मफेयर में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक तारा और वीर ने 2025 की शुरुआत में डेटिंग शुरू की थी, और जब उन्हें एक साथ प्राइवेट आउटिंग पर देखा गया तो उनके रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं. उनकी केमिस्ट्री जल्द ही साफ दिखने लगी. साल 2025 के बीच तक, दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया था.

एपी ढिल्लों की वजह से हुआ ब्रेकअप!

वहीं कुछ ही हफ्ते पहले यह कपल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में था. दरअसल तारा और वीर पहाड़िया को एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट में देखा गया था. जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था. सिंगर एपी ढिल्लों ने एक्ट्रेस तारा को गाल पर Kiss किया था. इस टाइम उनके बॉयफ्रेंड वीर वहीं पर मौजूद थे. जिसका रिएक्शन काफी वायरल हुआ था. माना जा रहा था कि ये सब देखने के बाद वो काफी अपसेट हुए.

वीडियो के वायरल होने के बाद तारा ने इसे लेकर सफाई देते हुए कहा था, 'झूठी अफवाहें, चालाक एडिटिंग और पैसे लेकर पीआर करने वाले हमें हिला नहीं सकते. आखिर में प्यार और सच की ही जीत होती है.' वहीं वीर ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा था कि उनका वायरल रिएक्शन एपी ढिल्लों के गाने थोड़ी सी दारू पर नहीं था. बल्कि किसी और गाने पर था.

वीर और तारा का हुआ ब्रेकअप

हालांकि, अब सूत्रों का कहना है कि कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया है. ब्रेकअप की सही वजह अभी साफ नहीं है. तारा और वीर दोनों में से किसी ने भी अपने कथित ब्रेकअप पर ऑफिशियली कमेंट नहीं किया है.

खास बात यह है कि दोनों एक्टर्स ने पिछले इंटरव्यू में अपने डीप-कनेक्शन के बारे में खुलकर बात की थी. वीर ने एक बार अपनी पहली डेट के बारे में बताया था, जहां उन्होंने पियानो बजाया था और तारा ने सूरज उगने तक गाना गाया था. फिलहाल, ब्रेकअप की पुष्टि दोनों ने नहीं की है.

वर्क फ्रंट की बात करें तो तारा सुतारिया फिल्म टॉक्सिक में यश, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी के साथ नजर आएंगी. फिल्म से उनका पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसे काफी लोगों ने पसंद किया है.

