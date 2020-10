तनिष्क ने विवादित एड हटाया, मिनी बोलीं- 'नफरत के खिलाफ झुकना गलत'

तनिष्क के एक एड ने पूरे देश में राजनीति गरमा दी है. एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता पर जमकर डिबेट होने लगी है. तनिष्क का अपने एड में हिंदू लड़की का मुस्लिम लड़के से शादी होना रास नहीं आया है. सोशल मीडिया पर तो इसे लव जिहाद तक का नाम दे दिया गया है. एड को मिली इस प्रतिक्रिया की वजह से कंपनी ने इसे वापस ले लिया है. अब उनके इस फैसले पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

तनिष्क विवाद मिनी माथुर

होस्ट और डायरेक्टर कबीर खान की पत्नी मिनी माथुर ने तनिष्क के इस फैसले को गलत माना है. उनकी नजरों में नफरत के खिलाफ ना बोलना, या फिर उसके सामने झुकना गलत है. उनकी नजरों में ऐसा करने से समाज के ऐसे तत्वों को और ज्यादा बढ़ावा मिलता है. मिनी कहती हैं- इसके खिलाफ ना बोलकर , आप नफरत को सही बता रहे हैं. वैसे भी धर्म कैसे मायने रख सकता है. हमारी पीढ़ी में धर्म का क्या मतलब है. अगर कोई इस देश में सुख-शांति चाहता है तो वो कम देशभक्त नहीं हो सकता है.

कंगना ने जाहिर किया गुस्सा

अब मालूम हो कि तनिष्क ने जो एड बनाया था उसमें एक हिंदू लड़की की मुस्लिम परिवार में गोद भराई की रस्म होती है. लेकिन कुछ लोगों ने इस एड का संदेश बिना समझे ही इसे लव जिहाद का नाम दे दिया. एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस एड पर आपत्ति दिखाई थी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा था- एड का जो कॉन्सेप्ट था वो उतना गलत नहीं था जितना उसका एग्जिक्यूशन गलत लगा. एक हिंदू धर्म की लड़की की शादी मुस्लिम परिवार में हुई. लड़की सहमे हुए स्वर में अपनी सास से पूछ रही है कि ये रस्म तो आप लोग के यहां मानी नहीं जाती है तो फिर क्यों हो रही है. क्या वो उस घर की नहीं है? क्यों उसे ये पूछने की जरूरत पड़ रही है. क्यों वो अपने ही घर में इतनी दबी-दबी सी लग रही है. शर्मनाक.

The concept wasn’t as much a problem as the execution was,the fearful Hindu girl apologetically expressing her gratitude to her in-laws for the acceptance of her faith, Isn’t she the woman of the house? Why is she at their mercy? Why so meek and timid in her own house? Shameful. https://t.co/LDRC8HyHYI