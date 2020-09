ड्रग केस में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आने पर ट्रोल हो रहे रणवीर सिंह

सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सबसे अहम बन गया है. बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों को एनसीबी ने समन भेज दिया है और उनसे जल्द पूछताछ होगी. लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में इस खबर पर भी मीम तैयार कर लिए गए हैं. जैसे ही इस विवाद में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके पति और एक्टर रणवीर सिंह को ट्रोल किया जाने लगा.

रणवीर सिंह हुए ट्रोल

किसी यूजर ने रणवीर सिंह के ड्रेसिंग स्टाइल पर सवाल खड़े कर दिए तो किसी ने दीपिका की डिप्रेशन वाली थ्योरी पर चुटकी ली. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर रणवीर की फोटोज शेयर की जिसमे वे अतरंगी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. उन फोटोज के जरिए बताया गया कि ऐसा तो बिना ड्रग्स नहीं हो सकता. एक यूजर ने तंज कसते हुए ये कह दिया- ड्रग्स ने बना दी जोड़ी. एक और यूजर ने दीपिका के अंदाज में लिखा- मेरे बाद रिपीट कीजिए, सेलेब्स सिर्फ हमें मैनिपुलेट करते हैं. कोकीन कोई खाने की चीज नहीं है, मेरे बाद रिपीट कीजिए. मीम में यहां तक कहा गया कि रणवीर ने दीपिका से ड्रग्स लेने की ट्रेनिंग ली.

#BoycottBollywoodDruggies So according to #DeepikaPadukone this Joker Ranveer Singh is Normal, and Sushant was Depressed ? #DeepikaPadukone #DeepikaMaalChats pic.twitter.com/gQftfzXsxO

If Deepika takes drugs then what does Ranveer take… !! #BollywoodDirt

#RanveerSingh & #deepikapadukone Repeat After Me: Celebrities Manipulate Audiences. We don't celebrate you anymore Repeat After Me: Cocaine is not food Repeat After Me: Hashish is not a cure for depression #MaalHaiKya #DeepikaPadukone #DeepikaMaalChats #BollyDawoodKilledSSR pic.twitter.com/xrokitDV6Q