Border 2: INS विक्रांत पर सनी देओल, नौसेना को किया सैल्यूट, बोले– ये पल जिंदगी भर रहेगा...

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी आने वाली फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म 23 जनवरी को रिलीज के लिए तैयार है. इसी बीच वो भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत के दौरे पर पहुंचे. गुरुवार को सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस यात्रा की कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनके साथ ‘बॉर्डर 2’ की टीम भी नजर आई, जिसमें अनु मलिक, सोनू निगम और फिल्म के प्रोड्यूसर भी शामिल हैं. यहां उन्होंने नौसेना से भी मुलाकात की और सभी का मनोबल बढ़ाते हुए उनके साथ फोटो क्लिक करवाई.

सनी पहुंचे INS विक्रांत

तस्वीरों के साथ सनी देओल ने एक भावुक नोट भी लिखा. उन्होंने लिखा- कुछ जगहें आपको सिर्फ घेरती नहीं हैं, बल्कि आपको बदल देती हैं. आईएनएस विक्रांत ने मुझे गर्व, ताकत और हिम्मत से भर दिया. यह एक ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा. हमारी नौसेना, हमारे जवानों और उस जज्बे को सलाम, जो हर दिन हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है. जय हिंद.

आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और यह देश की नौसैनिक ताकत में एक बड़ी उपलब्धि है. इसे 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था. इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेशी विमानवाहक पोत परियोजना के तहत किया है. इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट पोत आईएनएस विक्रांत (1961) के नाम पर रखा गया है.

चर्चा में बॉर्डर 2

बात करें बॉर्डर 2 फिल्म की तो इसमें सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी होंगे. फिल्म रिपब्लिक वीक में रिलीज हो रही है. जेपी दत्ता की बॉर्डर के करीब तीन दशक बाद ‘बॉर्डर 2’ सुर्खियां बटोर रही है. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की कहानी साल 1971 के भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

फिल्म भारतीय सैनिकों की बहादुरी, रणनीति और बलिदान को बड़े पैमाने पर दिखाती है. सनी देओल एक बार फिर दमदार सेना अधिकारी के किरदार में लौटे हैं, जबकि वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ युवा और जांबाज सैनिकों की भूमिका में नजर आते हैं. वहीं अहान शेट्टी फिल्म में भी सुनील शेट्टी के बेटे के रूप में लौटे हैं. फिल्म 3 घंटे 19 मिनट लंबी है.

