3 घंटे से ज्यादा लंबी होगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2', कर पाएगी 'धुरंधर' जैसा कमाल?

आज के समय में छोटी फिल्में देखने का चलन चल रहा है. फिल्मों की लंबाई 3 घंटे से ज्यादा हो तो उन्हें कोई नहीं देखेगायह आम धारणा बन गई थी, लेकिन कई फिल्मों ने इस धारणा को बदला है. फिल्म 'पुष्पा 2', 'एनिमल' और हाल ही में आई 'धुरंधर' ने साबित कर दिया है कि पिक्चर का रनटाइम उसकी सफलता तय नहीं करता. अब इस एलीट लिस्ट में 'बॉर्डर 2' शामिल हो रही है. खबर है कि सनी देओल की इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा होगा.

लंबी होगी बॉर्डर 2?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' का रनटाइम लगभग 200 मिनट है, यानी इसकी अवधि करीब 3 घंटे 20 मिनट होगी. लास्ट टच दिए जाने के बाद सटीक रनटाइम में कुछ मिनटों का बदलाव हो सकता है. इसे कुछ दिनों में लॉक कर लिया जाएगा और सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसकी जानकारी पब्लिक हो जाएगी.

वेबसाइट ने सूत्र के हवाले से बताया, 'निर्माताओं को लगता है कि फिल्म की कहानी को ठीक से दिखाने के लिए इतना लंबा रनटाइम जरूरी है, क्योंकि वे दर्शकों को पिक्चर में दिखाई जा रही जंग की पूरी समझ देना चाहते हैं. साथ ही चार बड़े एक्टर्स (सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी) हैं और उनके ट्रैक्स को न्याय देना जरूरी है. यही वजह है इसकी लंबाई की. उसी समय, निर्माताओं ने यह भी सुनिश्चित किया है कि फिल्म में भरपूर ड्रामेटिक, मासी और देशभक्ति से भरे पल हों, जो दर्शकों को बांधे रखें और उन्हें तालियां या सीटी बजाने पर मजबूर कर दें.'

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' में मजबूत कलाकारों की टोली है. इसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और आन्या सिंह शामिल हैं. 'बॉर्डर 2' को टी-सीरीज, जे पी फिल्म्स के साथ मिलकर प्रेजेंट कर रहा है. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता की प्रोडक्शन टीम इसे लेकर आ रही है. देशभक्ति और भारतीय जवानों की वीरता पर बनी ये पिक्चर 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बोलीं निधि

उम्मीद की जा रही है कि 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई करेगी. प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने हाल ही में एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर इसे लेकर अपना रिएक्शन दिया था. पोस्ट में लिखा था, 'क्या बॉर्डर 2, बॉर्डर 1 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? हां या नहीं?' उन्होंने तुलनाओं को खारिज करते हुए कहा था कि ओरिजिनल फिल्म उनके पिता जे पी दत्ता ने बनाई थी, जो एक टाइमलेस मास्टरपीस है. उन्होंने लिखा था, 'फिल्म का मकसद कभी भी बॉर्डर का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था. ये कोई भी कभी नहीं कर सकता. मेरे पिता ने एक मास्टरपीस बनाया था. लेकिन उन्होंने वह फिल्म हमारे सैनिकों की कहानियां बताने के लिए बनाई थी, और 'बॉर्डर 2' भी ठीक वही कर रही है. यही महत्वपूर्ण है. हमारे सैनिकों की कहानियां बताना.'

