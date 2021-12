Gadar 2 शुरू, तारा सिंह-सकीना के लुक में नजर आए सनी देओल-अमीषा पटेल

साल 2001 में आई फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. अब 20 सालों बाद फिर से इस प्रेम कहानी की कथा का आगे बढ़ाया जाएगा. बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने सोशल मीडिया पर फिल्म की शूटिंग शुरू करने के बारे में फैन्स को जानकारी दी है. दरअसल, शूटिंग सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें अमीषा पटेल सकीना और सनी देओल तारा सिंह के लुक में नजर आ रहे हैं. 20 साल बाद दोनों साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे.

फोटो हो रही वायरल

अमीषा पटेल ने जो फोटो शेयर की है, उसमें वह पीले रंग का सूट पहने नजर आ रही हैं. वहीं, सवनी देओल, महरून कुर्ता, व्हाइट पायजामा और हल्के रंग की पगड़ी बांधे नजर आ रहे हैं. अमीषा पटेल ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "गदर 2, मुहूर्त शॉट. इस मौके पर आम्री के जनरल भी मौजूद रहे जो हम सभी के लिए काफी शानदार एक्स्पीरियंस रहा."

GADAR 2 🙏🏻🙏🏻❤️❤️👍🏻👍🏻👍🏻muhurat shot 🙏🏻🙏🏻 🙏🏻🙏🏻❤️the General was kind enough to grace the occasion @surrender.singh1974@rohit_jaykay pic.twitter.com/0vzmD4Sxdn