सुनील शेट्टी ने कंफर्म किया बेटे का ब्रेकअप, बोले- वो सिंगल है, बाप बनेगा तो पता चलेगा...

बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले सुनील शेट्टी ने बेटे अहान शेट्टी की निजी जिंदगी पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अहान सिंगल हैं और उनका तान्या श्रॉफ से ब्रेकअप हो चुका है.

कब होगी अहान शेट्टी की शादी? (PHOTO: Social Media)
सिनेमाप्रेमी बेसब्री से बॉर्डर 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. बस अब कुछ घंटों का इंतजार और 23 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज को तैयार है. फिल्म रिलीज से पहले बॉर्डर एक्टर सुनील शेट्टी नर्वस और इमोशनल नजर आ रहे हैं. उनकी ये धक-धक बनती है, क्योंकि बॉर्डर 2 में उनके बेटे अहान शेट्टी लीड रोल में हैं. पब्लिक रिव्यू में अहान कितने नंबर पाते हैं, इसके लिए फिल्म देखनी होगी. पर उससे पहले सुनील शेट्टी ने बेटे की निजी जिंदगी और स्वभाव पर खुलकर बात की है. 

सिंगल हैं अहान
सुनील शेट्टी कहते हैं कि अहान निजी जिंदगी में काफी शांत स्वभाव के हैं. जूम संग बातचीत में उन्होंने कहा कि वो रियल है, बहुत ज्यादा रियल है. उसकी आवाज शानदार है, पर्सनालिटी कमाल की है. वो अपनी स्क्रिप्ट्स और फिल्में बहुत समझदारी से चुनता है. मैं इंपल्सिव हूं, थोड़ा ज्यादा इमोशनल हूं और वो तो मुझसे कहीं ज्यादा हैंडसम है. 

सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि अहान मुझसे कहीं ज्यादा विनम्र है. घर पर हम उसे 'जेन बॉय' कहते हैं. उसका माइंडसेट वैसा ही है. वो बहुत शांत रहता है, घबराता नहीं है. शायद इसलिए क्योंकि वो अभी सिंगल है. एक बार पिता बन गया, तो चीजें बदल जाएंगी. जब शादी हो जाती है और बच्चे आ जाते हैं, तो जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है.

सुनील शेट्टी ने ये भी बताया कि अहान को 'बॉर्डर 2' साइन करने की वजह से मौके गंवाने पड़े. एक्टर ने बताया, उसे फिल्मों से हटा दिया गया और फिर इल्जाम लगाया गया. अफवाहें फैलाई गईं कि वो महंगे बॉडीगार्ड्स लेकर आता है, और पेड आर्टिकल्स पब्लिश किए गए. 

कंफर्म किया बेटे का ब्रेकअप 
अहान को सिंगल बताकर सुनील शेट्टी ने कंफर्म दिया कि उनके बेटे का तान्या श्रॉफ से ब्रेकअप हो चुका है. पहले अहान फैशन डिजाइनर तान्या को डेट कर रहे थे. तान्या शेट्टी फैमिली की हर खुशी में शामिल होती थीं. इनका रिश्ता 11 साल बाद नवंबर 2023 के आसपास टूटा था. दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़े हैं. 

हालांकि, अहान और तान्या ने कभी अपने ब्रेकअप पर बात नहीं की. 

