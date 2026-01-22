23 जनवरी को सिनेमाघरों में 'बॉर्डर 2' आने वाली है. इस फिल्म के एक इवेंट में 'बॉर्डर' एक्टर सुनील शेट्टी भावुक हो गए थे. उन्होंने अपने बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने के बाद के संघर्ष को याद किया था. अब एक नए इंटरव्यू में सुनील ने इस भावुक पल के बारे में बात की. उन्होंने माना कि जब बात बच्चों की आती है, तो वे पूरी तरह अलग इंसान बन जाते हैं.

इमोशनल होने पर बोले सुनील शेट्टी

ई टाइम्स से बात में सुनील ने बताया कि 'बॉर्डर 2' के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में उनका दिल हावी हो गया और आंखें भर आई थीं. उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के सामने कमजोर होने में कोई गुरेज नहीं करते, क्योंकि यही उनका असली रूप है. सुनील ने बताया कि इवेंट के दौरान अहान ने अपना हाथ उनकी पीठ पर रखा, जिससे वे और ज्यादा इमोशनल हो गए. एक्टर ने कहा, 'जब बात बच्चों की आती है, तो मुझे लगता है कि माता-पिता सबसे ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और पूरी तरह अलग इंसान बन जाते हैं.'

बेटे पर उंगली उठाने वाले को नहीं छोड़ेंगे

इससे पहले सुनील शेट्टी ने उन ट्रोल्स और नेगेटिव पीआर करने वालों पर जमकर निशाना साधा था जो उनके बेटे के खिलाफ बोलते हैं. इस इंटरव्यू में सुनील ने कहा कि वे अहान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने देते हैं और वह जो फिल्में करना चाहता है, वो चुन सकता है. लेकिन अगर कोई उनके बेटे पर उंगली उठाएगा, तो वे चुप नहीं बैठेंगे. खुद को पुराने जमाने का शेट्टी बॉय बताते हुए उन्होंने कहा, 'मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं. मैं आपको चुनौती दूंगा. आपको जिस तरह से लेना चाहोगे, उसी तरह से लूंगा, क्योंकि मैं साफ-सुथरा, ईमानदार और निडर हूं.' सुनील ने आगे कहा कि ईमानदारी के साथ एक खास तरह की निडरता भी आती है.

उन्होंने यह भी बताया कि अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 'तड़प' के दौरान उन्होंने बिल्कुल दखल नहीं दिया और 'बॉर्डर 2' का एक भी फ्रेम नहीं देखा. 'बॉर्डर 2' के इवेंट में सुनील शेट्टी सिर्फ इसलिए गए थे, क्योंकि मेकर्स ने उन्हें इनवाइट किया था. एक्टर ने कहा, 'ये मेरे बेटे की फिल्म है, तो ये मेरी भी फिल्म है और मैं इसे करूंगा.' सुनील ने यह भी माना कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने सालों के अनुभव की वजह से वे जरूरत पड़ने पर अहान को गाइड करते रहेंगे.

बॉर्डर 2 इवेंट में सुनील ने क्या कहा था?

'बॉर्डर 2' के इवेंट में सुनील भावुक होकर बोले थे कि अहान की पहली फिल्म 'तड़प' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद उन्होंने काफी संघर्ष किया. उन्होंने मेकर्स का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने अहान को 'बॉर्डर 2' में कास्ट किया. सुनील ने कहा था, 'अहान की पहली फिल्म के बाद उसकी जिंदगी और करियर में थोड़ा ब्रेक आ गया था. आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा उथल-पुथल रहती है. सब कहते हैं कि सुनील शेट्टी का बेटा है, उसे तो बहुत काम मिल जाता होगा. लेकिन कहीं न कहीं, अहान ने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है. मुझे खुशी है कि उसे बॉर्डर 2 दूसरी फिल्म के रूप में मिली. उससे बेहतर फिल्म नहीं मिल सकती थी. और मैं बस दुआ करता हूं कि उसने न्याय किया हो और फिल्म हम सबके लिए कामयाब हो.'

फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह हैं. यह जेपी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर मल्टी-स्टारर फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है, जिसमें सुनील शेट्टी ने एक अहम भूमिका निभाई थी.

