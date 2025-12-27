scorecardresearch
 
तंबाकू के AD के लिए सुनील शेट्टी को ऑफर हुए थे करोड़ों रुपये, किया इनकार, बोले- पैसों के लालच...

सुनील शेट्टी बताते हैं कि उन्होंने एक तंबाकू का एड ठुकरा दिया था, जिसके लिए उन्हें करोड़ों रुपये ऑफर किए जा रहे थे. उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसपर एक्टर ने खुलकर बात की.

सुनील शेट्टी ने किया पान मसाले की एड से इनकार (Credit: Instagram/@sunielshetty)
बॉलीवुड इंडस्ट्री को यूं तो कई कारणों से ट्रोल किया जाता रहा है. लेकिन एक कारण ऐसा भी है, जिससे हर कोई खफा रहता है. एक्टर्स कभी-कभी ऐसी चीचों का प्रचार करते हैं, जो लोगों की सेहत के लिए हानिकारक होती हैं. इंडस्ट्री के कुछ ए-लिस्ट स्टार्स भी पान मसाले की एड करते नजर आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है.

जब सुनील शेट्टी को मिला तंबाकू का एड 

फैंस का अपने स्टार्स को ऐसी हानिकारक चीजों का प्रचार करते देखना काफी निराश करता है. कई लोग इसपर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं. जिसका असर ये हुआ कि बाद में स्टार्स ने खुद ऐसे एड करने से इनकार किया. अब बॉलीवुड के एक और बड़े सितारे सुनील शेट्टी का कहना है कि उन्हें भी ऐसे हानिकारक एड करने का ऑफर आ चुका है. लेकिन उन्होंने वो एड करने से साफ इनकार किया. 

पीपिंग मून संग बातचीत में जब एक्टर से स्टार्स द्वारा तंबाकू का प्रचार करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'मुझे एक तंबाकू के एड के लिए 40 करोड़ रुपये का ऑफर मिला था. मैंने उस आदमी को देखकर सीधे कहा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसे के लालच में पड़ जाऊंगा? मैं ऐसा नहीं करूंगा.'

'शायद मुझे उस पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा. ये ऐसी चीज है जिसमें मेरा विश्वास ही नहीं है. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे मेरे बच्चों अहान और अथिया के ऊपर कोई दाग लगे. अब तो कोई भी मेरे पास ऐसे ऑफर लेकर आने की हिम्मत भी नहीं करता.'

सिनेमा में अपने असर पर क्या बोले सुनील शेट्टी?

सुनील शेट्टी ने आगे कहा, 'सिनेमा या बॉक्स ऑफिस में मैं कोई खास मायने नहीं रखता, फिर भी 17-18 साल के बच्चे मुझे बहुत देखते हैं, फॉलो करते हैं. मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान मिलता है कि यकीन ही नहीं होता. मतलब मैं सचमुच बहुत खुशकिस्मत हूं. तो क्या मैं इसके लिए कुछ करोड़ रुपये लेकर ये सब करूंगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करूंगा.' 

बात करें सुनील शेट्टी के प्रोजेक्ट्स की, तो एक्टर जल्द दो बड़ी फिल्मों 'वेल्कम टू द जंगल' और 'हेरा फेरी 3' में दिखने वाले हैं. जिसमें से एक फिल्म 'वेल्कम टू द जंगल' की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई. उनकी ये फिल्म अगले साल यानी 2026 में रिलीज की जाएगी.

---- समाप्त ----
