'बॉर्डर 2' में क्यों नहीं सुनील शेट्टी? हुआ अफसोस, भरी महफिल में बोले- काश...

बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले फिल्म का बज तेजी से बढ़ रहा है. सनील शेट्टी ने सॉन्ग लॉन्च इवेंट में भावुक होकर बताया कि वो फिल्म में क्यों नहीं हैं.उन्होंने कहा कि रियल लाइफ के किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण होता है और उन्हें इस बात अफसोस है कि वो फिल्म में नहीं है.

इमोशनल हुए सुनील शेट्टी. (Photo: Instagram/suniel.shetty)
दिन-ब-दिन 'बॉर्डर 2' का बज बढ़ता जा रहा है. फैन्स फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन फिल्म में लीड रोल में हैं. सोमवार को फिल्म का ‘जाते हुए लम्हों’ सॉन्ग लॉन्च किया गया. इस मौके पर सुनील शेट्टी भावुक होते दिखे. उन्होंने ये भी बताया कि वो 'बॉर्डर 2' में क्यों नहीं हैं. 

बॉर्डर 2 में क्यों नहीं सुनील शेट्टी?
सॉन्ग लॉन्च इवेंट पर सनील शेट्टी ने माइक लिया और जोर-जोर से 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. फिर उन्होंने कहा, 'ये फिल्म ऐसी है जो मैं कभी भूल नहीं पाता. हम कोशिश करते हैं कि लोग इसे न भूलें. जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हमारे लिए ये मेकओवर जैसा होता है. लेकिन आपके लिए, डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए, ये यूनिफॉर्म आपकी पहचान है.'

'जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई, तो मैं डर गया था. सोचा, क्या मैं ये किरदार निभा पाऊंगा? फिक्शनल कैरेक्टर निभाना आसान है, लेकिन रियल लाइफ का इंसान प्ले करना मुश्किल. जेपी दत्ता जी को सलाम. और अगर इसका दूसरा पार्ट बना, तो इसके लिए जेपी जी की बेटी निधि और भूषण जी का शुक्रिया. मैं दोनों को बचपन से जानता हूं, उनकी स्ट्रगल देखी है. उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए सलाम.'

सनील ने आगे कहा, 'ये फिल्म सनी देओल के बिना ना बन पाती. जब मुझे बताया गया कि मेरा कैरेक्टर मर जाता है, तो मैं खुश हो गया, क्योंकि वो देश के लिए मरता है. लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि काश मेरा कैरेक्टर जिंदा रहता, तो मैं बॉर्डर 2 का हिस्सा होता. मुझे तो हमेशा से वो यूनिफॉर्म पहनने की तलब रही है.' 

खास है सॉन्ग
उन्होंने कहा, मैं शाम 6 बजे से यहां हूं और आप सबका सिर्फ प्यार मिल रहा है. बॉर्डर के लिए भी खूब तारीफ हो रही है. ये सॉन्ग मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि रूप जी ने ये आइकॉनिक ट्रैक मेरे लिए गाया था. और आज मेरा बेटा इस सॉन्ग का हिस्सा है. उसे फिल्म में नेवल ऑफिसर प्ले करने का मौका मिला.

सुनील शेट्टी ने ये भी कहा कि वो मेकर्स के हमेशा एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके बेटे को इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका दिया.

'बॉर्डर 2' की बात करें, तो फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

