जेपी दत्ता संग काम नहीं करना चाहते थे सुनील शेट्टी, 'बॉर्डर' को कहा था ना, पीछे थी बड़ी वजह

फिल्म 'बॉर्डर 2' की रिलीज नजदीक है. ऐसे में पुरानी 'बॉर्डर' फिल्म से एक्टर सुनील शेट्टी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने जेपी दत्ता की फिल्म करने से इनकार कर दिया था.

'बॉर्डर' फिल्म में सुनील शेट्टी (Photo: IMDb)
सनी देओल एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपने एक्शन अवतार के साथ वापस आ रहे हैं. उनकी फिल्म 'बॉर्डर 2' बस कुछ दिनों में थिएटर्स में रिलीज होनी है. 28 सालों के बाद इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है, जिसके लिए फैंस एक्साइटेड हैं. 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले, एक्टर सुनील शेट्टी का भी एक बयान वायरल हो रहा है. 

क्यों 'बॉर्डर' नहीं करना चाहते थे सुनील शेट्टी?

सुनील शेट्टी 1997 में आई 'बॉर्डर' का अहम हिस्सा थे. उन्होंने भैरव सिंह का रोल प्ले किया था, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया. फिल्म के क्लाइमैक्स में उनके किरदार को खत्म किया गया, जिसने कई लोगों को इमोशनल किया. हालांकि सुनील शेट्टी का कहना है कि वो ये फिल्म पहले नहीं करने वाले थे. 

सुनील शेट्टी का एक पुराना इंटरव्यू वायरल है, जिसमें उन्होंने 'बॉर्डर' फिल्म रिजेक्ट करने की वजह बताई थी. एक्टर ने रेडियो नशा को बताया, 'मैंने बॉर्डर में भैरव सिंह का रोल इसलिए ठुकराया था क्योंकि मैंने सुना था कि जेपी दत्ता बहुत सख्त डायरेक्टर थे, और अगर उन्हें गुस्सा आता तो वो गालियां भी दे देते थे. मैं खुद बहुत गुस्सैल स्वभाव का था. जब जेपी जी मुझसे मिलने आए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बाद में बता दूंगा. फिर मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे गाली दी तो मैं हाथ उठा दूंगा.'

एक्टर ने आगे बताया था कि वो ये फिल्म करने से किस तरह माने. सुनील शेट्टी ने कहा, 'मैं किसी के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने सोचा, छोड़ो इसे. लेकिन जेपी जी मुझे कास्ट करने के लिए इतने अड़े थे कि उन्होंने प्रोड्यूसर भरत शाह से संपर्क किया, जो मेरी सास को जानते थे. तो मेरी सास के जरिए फिल्म मेरे पास वापस आई. उन्होंने मुझे बिठाया और फिल्म करने के लिए राजी किया. मैंने उनसे कहा कि मेरी ये शर्तें हैं और अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है, तो मैं फिल्म छोड़ दूंगा.'

बात करें 'बॉर्डर 2' की, तो फिल्म में इस बार सुनील शेट्टी के बदले उनके बेटे अहान शेट्टी मौजूद हैं. वो एक नेवी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 में लड़ी गई भारत-पाकिस्तान की जंग में अपना योगदान दिया था. उनके अलावा वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी फिल्म का हिस्सा हैं. ये फिल्म 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी. 

