अनुराग कश्यप ने पायल के आरोपों से किया इंकार, एक्ट्रेस बोलीं- पुलिस के सामने बोला झूठ

कुछ समय पहले एक्ट्रेस पायल घोष ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. पायल का कहना था कि साल 2013 में अनुराग ने अपने घर बुलाकार उन्हें आपत्तिजनक वीडियो दिखाए. इसके बाद उन्होंने मुंबई के वर्सोवा के स्थित पुलिस थाने में अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी.

अनुराग की वकील का बयान

पायल के काफी हाथ पैर मारने के बाद अनुराग को समन गया और बुधवार को वे वर्सोवा पुलिस थाने में पूछताछ के लिए पहुंचे थे. अब अनुराग कश्यप की वकील प्रियंका खिमानी ने इस मामले पर अपना बयान जारी कर दिया है. उन्होंने बयान में कहा- मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में दर्ज हुई FIR में पायल घोष ने मेरे क्लाइंट मिस्टर अनुराग कश्यप पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने पायल को अगस्त 2013 को अपने घर बुलाकर उनका यौन शोषण किया. मेरे क्लाइंट , 1 अक्टूबर को जांच अधिकारीयों के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे.



बयान में आगे कहा गया- मिस्टर कश्यप ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को खारिज कर दिया और पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दी है. अपनी स्टेटमेंट को साबित करने के लिए जो सबूत मिस्टर कश्यप ने दिए हैं वो बताते हैं कि मिस घोष सरासर झूठ बोल रही हैं. कश्यप ने दस्तावेज जारी कर साबित किया है कि अगस्त 2013 में वे श्रीलंका में थे और अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे. उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि पायल संग ऐसा कुछ भी हुआ था या उनपर लगे इल्जाम सच हैं.

ये अचानक लगाए गए बड़े इल्जामों के जरिए शिकायतकर्ता ने मिस्टर कश्यप को बदनाम करने की कोशिश की है. मिस्टर कश्यप को विश्वास है कि शिकायतकर्ता का झूठ ना कश्यप के द्वारा जमा किए दस्तावेजों बल्कि मीडिया में मिस घोष के बदलते बयानों के जरिए सामने आ गया है. मिस्टर कश्यप को इस बात की आशंका है कि अब जब FIR में कही बातें झूठ साबित हो गई हैं तो वे (पायल) जांच में अपने बयान को बदलेंगी.

अनुराग भी लेंगे कानूनी मदद

मिस्टर कश्यप अपने ऊपर लगे झूठे इल्जामों से दुखी हैं. इससे उनके साथ-साथ उनके परिवार और दोस्तों को भी दुख पहुंचा है. मिस्टर कश्यप अपने आप के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों का सख्ती से पालन करने का इरादा रखते हैं. मिस्टर कश्यप ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को झुठला दिया है और मिस घोष के #MeToo मूवमेंट को गलत इस्तेमाल करने के लिए उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है. मिस्टर कश्यप को विश्वास है कि उन्हें न्याय मिलेगा.

Mr.Kashyap has lied bfr police in his statement..my Lawyer,is moving an application 2conduct Narco Analysis,Lie Detector &Polygraph Test of Mr.kashyap 2find out d truth Today application wl be filed to d police station,4 d interest of Justice @narendramodi @AmitShah #BetiBachao