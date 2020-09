घुटने की सर्जरी के लिए नहीं थे पैसे, सोनू सूद बोले- बैग पैक कीजिए, सोमवार को आपका ऑपरेशन

एक्टर सोनू सूद ना सिर्फ सभी की मदद कर रहे हैं बल्कि उस मदद को समय तक उस इंसान तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं. एक्टर को इस बात का अहसास है कि जो लोग उनसे मदद मांगते हैं वे काफी परेशानी में होते हैं और उन्हें तुरंत ही सहायता चाहिए होती है. ऐसे में सोनू भी बिना समय गवाए तुरंत ही मदद का हाथ बढ़ा देते हैं. इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोनू सूद का हाल ही में किया गया ट्वीट.

सोनू ने की युवक की मदद

सोनू सूद से सोशल मीडिया पर एक युवक ने मदद मांगी थी. युवक ने बताया था कि उसके पास पैसे नहीं है लेकिन घुटनों की सर्जरी होना जरूरी है. उसने उस पोस्ट के साथ डॉक्टर के पर्चे भी अटैच कर दिए थे. अब सोनू सूद ने बिना समय गंंवाए सिर्फ एक ट्वीट किया और उस युवक की सारी दुविधा दूर हो गई. सोनू ने लिखा- आपकी रिपोर्ट डॉक्टर संग शेयर कर ली गई हैं. आप अपना बैग पैक कीजिए. सोमवार को सर्जरी है. अब किसी एक्टर से इतनी जल्दी मदद मिलना और वो भी इस अदांज में, ये अपने आप में बड़ी बात है.

Namaste Sonu Sir, I am requesting you for some medical help. I require a right knee surgery as soon as possible but at present I cannot afford it.

Please see if you can help me.

Also see the attached reports if needed.@SonuSood@GovindAgarwal_ pic.twitter.com/8VBpnWVRK6