शादी के बंधन में बंधी मशहूर सिंगर, बिजनेसमैन पति संग लिए सात फेरे, शेयर की Photos

बॉलीवुड के गलियारों में पिछले दिनों शादी की शहनाई बजी. सिंगर आकृति कक्कड़ की छोटी बहन और सुकृति कक्कड़ की जुड़वा बहन प्रकृति कक्कड़ ने शादी रचा ली है. 30 की उम्र में प्रकृति ने अपने बॉयफ्रेंड बिजनेसमैन विनय आनंद संग सात फेरे लिए. अब सिंगर की वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं.

प्रकृति कक्कड़ की हुई बॉयफ्रेंड विनय आनंद से शादी

पिछले कुछ दिनों से प्रकृति की शादी की रस्में चल रही थीं, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी. उनकी दोनों बहनें आकृति और सुकृति इंस्टाग्राम पर हल्दी और मेहंदी की रस्मों की तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट कर रहे थे. मगर अब प्रकृति ने भी अपनी वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं, जो फैंस का दिल जीत रही हैं.

तस्वीरों में प्रकृति को दुल्हन के जोड़े में देखा जा सकता है. पिंक लहंगे और एमराल्ड-ग्रीन ज्वेलरी में सिंगर का लुक शानदार था. वो बेहद गॉर्जियस दिखीं. वहीं उनके पति विनय क्रीम कलर की शेरवानी में डैशिंग लगे. दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर जन्मों-जन्मों के लिए साथ रहने का फैसला किया. विनय ने प्रकृति की मांग भी भरी, जिसमें उनकी बड़ी बहन आकृति शामिल दिखीं.

प्रकृति कक्कड़ की शादी 23 जनवरी के दिन हुई. उनकी इस नई शुरुआत के लिए बॉलीवुड के कई सेलेब्स बधाई देते नजर आए. एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी, मानुषी छिल्लर ने उन्हें विश किया. वहीं सुकृति और आकृति कक्कड़ अपनी बहन के लिए बेहद खुश नजर आए.

प्रकृति कक्कड़ की जयपुर में शादी हुई, जिसके बाद अब दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. इसकी जानकारी खुद सिंगर ने HT को दिए इंटरव्यू में दी थी. प्रकृति कक्कड़ और विनय आनंद काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. शादी से करीब 8 महीने पहले ही विनय ने सिंगर को प्रपोज किया था.

बात करें प्रकृति कक्कड़ के गानों की, तो उन्होंने 'हवा-हवा', 'केंदी हां केंदी ना', 'सुबह-सुबह' जैसे शानदार पार्टी सॉन्ग्स गाए हैं. वहीं उनके कुछ गाने जैसे 'गजब का है दिन', 'तू ही ना जाने', 'भीग लूं' भी फैंस के फेवरेट रहे हैं. प्रकृति ने अपनी बहन सुकृति के साथ मिलकर कई शानदार म्यूजिक एल्बम निकाले हैं, जिन्हें यूट्यूब पर मिलियन में व्यूज मिले हैं.

