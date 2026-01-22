दर्द में थे अनुपम खेर, बेटे ने गाल पर मारा थप्पड़? शॉक्ड हुए एक्टर, सिकंदर बोले- क्या करोगे आप?

एक्टर अनुपम खेर और उनके बेटे सिकंदर खेर का बॉन्ड किसी से छिपा नहीं है. बाप-बेटे जब भी सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हैं, फैंस के बीच वायरल हो जाता है. सिकंदर ने पिता का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनकी जुगलबंदी देखने को मिल रही है. दोनों की चिटचैट ने फैंस का दिल जीत लिया है. फन जोन में शूट किए इस वीडियो में सिकंदर मस्ती में पिता के गाल पर थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं. बेटे की इस हरकत पर अनुपम ने कैसे रिएक्ट किया, जानते हैं.

अनुपम बताते हैं कि उनका दांत निकाला गया है. इसलिए उनका एक तरफ का गाल सुन्न पड़ा है. पिता की हालत देखकर सिकंदर खूब मजे लेते हैं. वो अनुपम को टीज करते हैं. उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं- कभी किसी ने अपने बाप को उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा है. जवाब में अनुपम ने कहा- ज्यादा जोर से मारेगा तो मैं उल्टे हाथ का मारूंगा तुझे. नाक तोड़ दूंगा तेरी. फिर अनुपम थप्पड़ खाने का नाटक करते हैं और कहते हैं- इस थप्पड़ की गूंज सुनी है तुमने, तुम्हारा ये थप्पड़ मुझे भूलेगा नहीं. उधर सिकंदर ने कहा- क्या करोगे आप?

सिकंदर दोबारा से अनुपम खेर को गाल पर मारने की कोशिश करते हैं. तब अनुपम ने कहा- नहीं, नहीं, मत कर बेटा मत कर. इतना कहकर वो सिकंदर का हाथ पकड़ लेते हैं. इसके बाद दोनों जावेद अख्तर, दिलीप कुमार, अमरीश पुरी की बात करने लगते हैं. अनुपम खेर ने बताया कि बोनी-अनिल कपूर ने उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया से निकाला था. अनुपम खेर ने माना कि मोगेंबो के रोल में अमरीश पुरी ने उम्दा काम किया था. हालांकि पहले वो इस रोल में फाइनल हुए थे. लेकिन अमरीश पुरी की कास्टिंग का उन्हें मलाल नहीं है. जोया अख्तर की एक फिल्म में उन्होंने कैमियो किया था, लेकिन जोया ने उनका छोटा सा सीन भी काट दिया था.

सिकंदर ने ये वीडियो शेयर करते हुए जावेद अख्तर, बोनी कपूर, अमरीश पुरी, अनिल कपूर, शेखर कपूर को टैग किया है. अनुपम खेर के वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में वो फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन उन्होंने ही किया था. उनकी अपकमिंग फिल्म 'खोसला का घोसला 2' है.

