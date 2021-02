हंसी तो फंसी के 7 साल पूरे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करियर के शुरुआती दिनों को किया याद

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर में कई सारी रोमांटिक फिल्मों में काम किया है और बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों संग रोमांस किया है. एक्टर ने साल 2014 में परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म हंसी तो फंसी में काम किया था. फिल्म में दोनों के रोमांस को काफी पसंद भी किया था. अब फिल्म के 7 साल पूरे होने की खुशी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की और फिल्म से जुड़ी यादें ताजा की.

सिद्धार्थ ने ट्विटर पर कोस्टार परिणीति चोपड़ा संग दो तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने इसी के साथ कैप्शन में लिखा कि- हंसी तो फंसी मेरी दूसरी फिल्म थी और मेरी पहली सोलो फिल्म भी थी. वो फिल्म जिसके लिए आज भी मुझे लोगों के प्यार भरे मैसेज मिलते हैं. इस फिल्म में मैंने निखिल नाम का कैरेक्टर प्ले किया था जो मेरे सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक है. मैंने इस किरदार के संघर्षों में अच्छा-खासा ह्यूमर पाया था. साथ ही मुंबई में स्ट्रीट और लोकल में शूट करने का मेरा ये पहला अनुभव था. शूटिंग के दौरान काफी सारे लोग एकट्ठा हो जाया करते थे. कई दफा तो ऐसा भी होता था कि क्राउड की वजह से शूटिंग बीच में ही रोक देनी पड़ती थी.

Hasee Toh Phasee was my 2nd film & my first solo film! A film for which I still receive messages of love and appreciation till today 🙏



It has one of my most favourite character ‘Nikhil’, a character where I could find so much humour in his troubles. pic.twitter.com/Uxw8LrNjeG