भजन गाते हुए सुशांत का वीडियो, बहन श्वेता ने शेयर की बचपन की यादें

सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 महीने पूरे हो गए हैं. एक्टर के सुसाइड करने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. सुशांत की बहन और उनके परिवारवाले एक्टर के लिए लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं.

भजन गाते हुए सुशांत का वीडियो वायरल

सुशांत की बहन ने भाई का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे कृष्ण भजन गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता सिंह कीर्ति ने बचपन की यादें भी साझा की हैं. श्वेता ने ट्वीट में लिखा- बचपन में जब भी घर में बिजली नहीं होती थी. हम सभी घरवाले एक साथ बैठकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भजन गाते थे और भक्ति में लीन हो जाते थे. ऐसा करते हुए हमारी आंखों में आंसू होते थे. भाई का ये वीडियो मुझे उस समय की याद दिलाता है.

