शूटिंग के लिए निकलीं शिल्पा शेट्टी, कहा- मनाली में 'हंगामा' करने का टाइम हो गया

Covid test ✅ Mask ✅ And we’re offffff.. Time for some Hungama in Manali 🤪✈️🧿 #pareshrawal @meezaanj @jainrtn @pranitha.insta #hungama2 #confusionunlimited #shootmode #safetyfirst #poweron #backtowork #workdiaries #takeoff

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty) on Oct 4, 2020 at 1:30am PDT