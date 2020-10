शिल्पा शेट्टी की बेटी की पहली नवरात्रि, एक्ट्रेस ने किया कन्या पूजन

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर त्योहार को सेलिब्रेट करती हैं. उन्होंने अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन किया. ये शिल्पा की बेटी समीशा की पहली नवरात्रि है. इसलिए शिल्पा ने कन्या पूजन किया. शिल्पा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में समीशा की झलक भी देखने को मिली थी.

शिल्पा ने शेयर किया वीडियो

शिल्पा शेट्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- अष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम आभारी हैं कि हमारे पास अपनी देवी है. समीशा की पहली नवरात्रि, इसलिए 8 लड़कियां और समीशा के साथ कन्या पूजा किया. सारे प्रीकॉश्न्स को ध्यान में रखते हुए.



बता दें कि समीशा का जन्म 15 फरवरी 2020 को हुआ था. 21 फरवरी को शिल्पा बच्ची के आने की खबर सभी के साथ शेयर की. समीशा का जन्म सरोगेसी की मदद से हुआ है. शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर बेटी के हाथ की फोटो शेयर करते हुए बताया था कि उसका नाम समीशा रखा गया है.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिल्पा शेट्टी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की शादी साल 2009 में हुई थी. साल 2012 में दोनों मां-पापा बने. उन्हें एक बेटा हुआ. बेटे का नाम वियान है.

