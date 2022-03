Sharmaji Namkeen Public Review: ऋषि कपूर को देख इमोशनल हुए फैंस, बोले- लेजेंड कभी नहीं मरते

दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म 'शर्माजी नमकीन' आखिरकार अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है. ऋषि कपूर को दुनिया छोड़े लगभग दो साल हो गए हैं. उनके जाने से इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ, वो शायद कभी भी भर नहीं पाएगा. अपनी आकस्मिक मौत से पहले ऋषि कपूर ने फिल्म शर्माजी नमकीन की आधी शूटिंग कर ली थी. ऐसे में उनके जाने के बाद मेकर्स ने परेश रावल को इस रोल में लेने का फैसला किया था. अब फिल्म रिलीज हो चुकी है और फैंस इसे देखकर इमोशनल हो रहे हैं.

ऋषि को देख इमोशनल हुए फैंस

ऋषि कपूर की याद में रिलीज हुई फिल्म शर्माजी नमकीन एक दिल खुश कर देने वाली कहानी है. इस फिल्म में ऋषि कपूर को आखिरी बार देखा जा रहा है. ऐसे में उनके फैंस उन्हें पर्दे पर देखकर काफी इमोशनल हो गए हैं. फैंस का कहना है कि ऋषि की आखिरी परफॉरमेंस कालजयी है. कई यूजर्स ने परेश रावल की भी तारीफ की है. देखें यूजर्स ने क्या कहा -

Just finished watching #SharmajiNamkeenOnPrime. A priceless gift by late @chintskap to his fans. Fabulous acting. Thank you @SirPareshRawal carrying #RishiKapoor ji's responsibility. You both were like Salt & Pepper. Swaad aa Gaya. #TheShowMustGoOn. March 30, 2022

watched #SharmajiNamkeen

it is a very sweet movie. It was a treat to see Rishi Kapoor one last time on screen. — Aarzoo (@vysh_T) March 30, 2022

A simple sweet feel good movie 👍👍👍 #SharmajiNamkeen — Morvin Edward (@morvinedward) March 30, 2022

For one last time... #RishiKapoor in and as #SharmajiNamkeen

Miss you Chintu sir..

Thankyou @SirPareshRawal for completing the film.. pic.twitter.com/KdUox1LLEy — Prajwal Deshpande (@being_deshpande) March 30, 2022

Just watched #SharmajiNamkeen .



Sweet and simple. Absolutely loved it. A joyfull movie with a great message.

It was totally refreshing. @SirPareshRawal @iam_juhi



🙏 Rishi kapoor will always be missed. — MANAV CHAWLA (@MANAVCHAWLA20) March 30, 2022

Watched #SharmajiNamkeen now, Throughtout the movie where #PareshRawal played the character i kept thinking how #RishiKapoor would have played the scene. Will miss him on the screen. I smiled every time i saw him playing the character. Loved the movie. — Ankit thakur (@ankitthakur__) March 30, 2022

बस ड्राइवर का बेटा आज है सुपरस्टार, आसान नहीं रहा KGF स्टार Yash का सफर, करोड़ों में है फीस

शर्माजी नमकीन के साथ बॉलीवुड में यह पहली बार हुआ है कि एक रोल को दो एक्टर्स ने निभाया हो. फिल्म में शर्माजी के रोल में ऋषि कपूर का काम कमाल है. उन्हें देखकर लगता है कि रोल को उन्हीं के लिए लिखा गया था. साथ ही परेश रावल ने भी अपने काम से कमाल कर दिखाया है. शर्माजी नमकीन में ऋषि और परेश के अलावा जूही चावला, सुहेल नय्यर और शीबा चड्ढा हैं. फिल्म का निर्देशन हितेश भाटिया ने किया है.

कपड़ों पर कमेंट करने पर Sussanne Khan की बहन को Urfi Javed का करारा जवाब, लिखा- आप पहने तो टेस्टफुल, मैं पहनूं तो घटिया

ऋषि कपूर का निधन 30 अप्रैल 2020 को ल्यूकेमिया से हुआ था. वह 2018 से इस बीमारी से जूझ रहे थे. उन्होंने न्यूयॉर्क में अपना इलाज भी करवाया था. सालभर के सफल ट्रीटमेंट के बाद 2019 में ऋषि कपूर विदेश से भारत आए थे और काम करना शुरू किया था. हालांकि उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चल सका.