'अपना सिर नीचे रखो और काम...', बॉलीवुड में सर्वाइवल पर बोलीं शनाया कपूर, इनसाइडर पर भी दिया रिएक्शन

बॉलीवुड में इन दिनों भाई-भतीजावाद, प्रिविलेज और सोशल मीडिया पर होने वाली छानबीन को लेकर अक्सर बहस छिड़ी रहती है. ऐसे माहौल में संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर अपनी एक अलग सोच रखती हैं. शनाया का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर कोई 'सर्वाइवल' की जंग नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर है.

इंडिया टुडे के साथ हुई एक खास बातचीत में शनाया ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर होने वाले जजमेंट और आलोचनाओं का सामना कैसे करती हैं. उन्होंने साफ किया कि उनका पूरा फोकस केवल अपने काम पर है और वे मानती हैं कि इस ग्लैमरस दुनिया में कड़ी मेहनत के साथ-साथ किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है.

इंडस्ट्री को लेकर दिया बयान

अक्सर स्टार किड्स से इंडस्ट्री में टिके रहने या 'सर्वाइव' करने के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन शनाया इस बात से इत्तेफाक नहीं रखतीं. उनके लिए यह समय सिनेमा का हिस्सा बनने के लिए बेहद रोमांचक है, क्योंकि दर्शक थिएटर में लौट रहे हैं और हर तरफ नए तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है. शनाया कहती हैं, 'मैं बस इस सफर का आनंद ले रही हूं और खुद से यही कहती हूं कि अपना सिर नीचे रखो और बस काम करते रहो. अपनी तुलना किसी और से करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से ही कुछ अच्छा सोच रखा है. मुझे इस पर सच में बहुत यकीन है, खासकर हमारी इंडस्ट्री में.'

एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए प्लानिंग और महत्वाकांक्षा तो जरूरी है, लेकिन सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं होता. वे कहती हैं कि शोबिज में किस्मत का रोल बहुत अहम है. एक्ट्रेस के मुताबिक, 'कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ नहीं. जो हमारे हाथ में है, वह है कड़ी मेहनत करना. जो चीजें हमारे बस में नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर परेशान क्यों होना?' शनाया का मानना है कि एक एक्टर के तौर पर उनका काम खुद को बेहतर बनाना और अपने काम का लुत्फ उठाना है, बाकी सब ऊपर वाले के फैसलों पर निर्भर करता है.

सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर दिया जवाब

आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ जाती हैं, तब शनाया इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर देखती हैं. अक्सर 'इनसाइडर' कहे जाने पर वे कहती हैं कि वे यहां ऑडियंस की पसंद के लिए ही आई हैं. शनाया का कहना है, 'अगर दर्शक आपको फीडबैक दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कहां सुधार की जरूरत है, तो एक एक्टर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी बात सुनें.' वे मानती हैं कि हर किसी की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं और उन्हें स्वीकार कर उन पर काम करना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है.



वर्क फ्रंट की बात करे तो शनाया जल्द ही फिल्म 'तू या मैं' को लेकर काफी चर्चा है, जिसमें वे आदर्श गौरव के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.

