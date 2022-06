Shamshera Poster Leaked: लीक हुआ Ranbir Kapoor का शमशेरा लुक, डकैत के अवतार में देख फैंस खुश

रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का इंतजार फैंस को लम्बे समय से है. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह है और सभी इसकी एक झलक पाने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं. अब सोशल मीडिया पर एक बड़ा धमाका हो गया है. फिल्म शमशेरा से रणबीर कपूर का लुक वायरल हो गया है. किसी ने ट्विटर पर रणबीर का कैरेक्टर पोस्टर लीक कर दिया है.

लीक हुआ रणबीर का लुक

ट्विटर पर #Shamshera धड़ल्ले से ट्रेंड हो रहा है. इस हैशटैग के साथ यूजर्स रणबीर कपूर के पोस्टर को लगातार शेयर कर रहे हैं. पोस्टर में रणबीर कपूर को पहले कभी ना देखे हुए अवतार में देखा जा सकता है. शमशेरा में रणबीर एक डकैत का रोल निभा रहे हैं. ऐसे में उनके पोस्टर में भी उनका लुक एकदम जबरदस्त है.

फैंस ने जमकर कर रहे तारीफ

पोस्टर में रणबीर कपूर को डकैत के अवतार में देखा जा सकता है. उनकी लंबी दाढ़ी, मूंछें और लहराते लंबे बाल हैं. साथ ही उन्होंने फटे हुए और मटमैले से कपड़े पहने हुए हैं. रणबीर अपने सामने एक बड़ी-सी कुल्हाड़ी लिए गुस्से में किसी देख को रहे हैं. उनका ऐसा रूप अपने पहले कभी नहीं देखा होगा. पोस्टर में फिल्म की टैगलाइन- करम से डकैत, धर्म से आजाद.

In #Shamshera Ranbir looks fiercely fearless

That hand holding dealdy weapon indicating ready for battle of life ,freedom pic.twitter.com/rhNmSdI8XK — Azadi on July22nd (@humblekapoor) June 18, 2022

I always speculated weather Ranbir who has a chocolate boy type pampering able to mould himself as a Dacoit.. but this looks so real.. He has inherited Acting ... Too good .. #Shamshera pic.twitter.com/boYpFlpoom — We, the people (@Babumoshayi_) June 18, 2022

Just a single leaked poster is enough to create hype !

Ranbir kapoor in and as #Shamshera . pic.twitter.com/0anPiDII1l — Team Ranbir Kapoor 彡 (@RanbirKTeam) June 18, 2022

Legend will leave his mark..

Brace yourself to see Ranbir Kapoor in never seen avatar.#Shamshera leaked poster pic.twitter.com/zHDKcgDEu0 — Team Ranbir Kapoor 彡 (@RanbirKTeam) June 18, 2022

फैंस को रणबीर कपूर का यह लुक बेहद पसंद आया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि इस लुक ने उनका दिल जीत लिया है. रणबीर की आंखों की इंटेंसिटी और उनका डकैत का लुक खूब भा रहा है. साथ ही फैंस उन्हें फिल्म में देखने को लेकर उत्साहित हो गए हैं. एक यूजर ने ट्वीट किया, 'मैंने हमेशा सोचा है कि क्या रणबीर कभी अपनी चॉकलेट बॉय वाली इमेज से बाहर आ पाएंगे, लेकिन ये डकैत का उनका लुक बहुत असली है. उनकी एक्टिंग बढ़िया होगी.' एक और यूजर ने ट्वीट किया, 'ये माइंड ब्लोइंग है.'

इस दिन होगी रिलीज

डायरेक्टर करण मल्होत्रा, फिल्म शमशेरा को बना रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर, डकैत शमशेरा का किरदार निभाते दिखेंगे. उनके साथ संजय दत्त और वाणी कपूर होंगे. इसके अलावा आशुतोष राणा, सौरभ शुक्ला, रोनित रॉय जैसे एक्टर्स के भी फिल्म में अहम रोल्स होने की खबर है. ये फिल्म दुनियाभर में 22 जुलाई 2022 को रिलीज होगी.