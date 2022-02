Shaktimaan: बड़े पर्दे पर लौट रहा है देसी सुपरहीरो 'शक्तिमान', हुई फिल्म की घोषणा

एक्टर मुकेश खन्ना ने अपने किरदार 'शक्तिमान' से घर-घर में पहचान बनाई. उस समय यह केवल एक सुपरहीरो टीवी शो था जो बच्चा-बच्चा देखना पसंद करता था. हर कोई इसे लेकर एक्साइटेड रहता था. अब गुरुवार को सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन्स ने फैन्स के सात एक खुशखबरी शेयर की है. दरअसल, अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आयकॉनिक फिल्म 'शक्तिमान' की घोषणा की है. सिल्वर स्क्रीन्स पर एक बार फिर 'शक्तिमान' नजर आने वाले हैं.

आ रही है 'शक्तिमान' फिल्म

स्टूडियो ने ब्रूइंग शॉट्स प्राइवेट लिमिटेड और मुकेश खन्ना भीष्म इंटरनेशनल संग हाथ मिलाया है. ट्रायोलॉजी के रूप में इस मैजिक को रीक्रिएट करने का मौका मिल रहा है. इंडिया के सुपरस्टार इस फिल्म में नजर आएंगे. 'शक्तिमान' के राइट्स सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन ने खरीदे हैं. इंडिया में फिल्म स्टूडियो इसके प्रोडक्शन का काम तेजी से बढ़ा रहा है. मलयालम, तेलुगू और तमिल के अलावा यह हिंदी में रिलीज होगी.

After the super success of our many superhero films in India and all over the globe, it's time for our desi Superhero!@ThoughtsBrewing @SinghhPrashant @MadhuryaVinay @actMukeshKhanna @vivekkrishnani @ladasingh @sonypicsfilmsin @sonypicsindia pic.twitter.com/sQzS2Z6Oju