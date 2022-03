2023 में बॉक्स ऑफिस पर सुपर क्लैश, शाहरुख की 'पठान' को मिलेगी इन फिल्मों से टक्कर

कोरोना के कारण फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमाघरों में जो ब्रेक लगा था, वो अब बैकू टू नॉर्मल हो रहा है. मूवी लवर्स काफी वक्त से किसी बड़े क्लैश के गवाह नहीं बने हैं. लेकिन आपको कुछ महीनों बाद ये मंजर फिर से दिखेगा. जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स एक साथ सिनेमाघरों में दस्तक देंगे. सुनने में ये जितना एक्साइटिंग लग रहा है तो सोचिए देखने में कैसा लगेगा.

अगले साल सिनेमाघरों में आएगी पठान

2023 में धमाल मचने वाला है. 5 बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान, प्रभास की आदिपुरुष, ऋतिक रोशन की फाइटर, जॉन अब्राहम की तहरान, रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म पठान की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है. फिल्म 25 जनवरी 2023 को दस्तक देगी. स्पाई थ्रिलर में किंग खान को दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम का साथ मिला है. देशभक्ति से सराबोर किंग खान की पठान रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज होगी धूम मचाएगी.

पठान से पहले बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म आदिपुरुष आएगी. 12 जनवरी 2023 को ओम राउत के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म दस्तक देगी. मूवी में सैफ अली खान और कृति सेनन अहम रोल में दिखेंगे. आदिपुरुष पीरियड सागा है. जिसमें प्रभास आदिपुरुष, सैफ लंकेश का रोल प्ले करेंगे. प्रभास की ये फिल्म किंग खान की पठान को कड़ी टक्कर दे सकती है.

आगे खिसकेगी फाइटर की रिलीज डेट?

पठान के 1 दिन बाद ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर रिलीज होगी. 26 जनवरी 2023 को इसे रिलीज किया जाना है. खास बात ये है कि पठान और फाइटर एक ही डायरेक्टर की फिल्म है. दोनों को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है. ऐसे में पठान की रिलीज डेट अनाउंस होने के बाद कयास हैं कि फाइटर की रिलीज डेट आगे खिसके. वरना दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस नबंर्स को खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

Presenting a glimpse of the MARFLIX vision as #Fighter! Looking forward to my first flight alongside the exceptional @deepikapadukone. All buckled up for this #SiddharthAnand joyride. pic.twitter.com/gaqv53xbO9 — Hrithik Roshan (@iHrithik) January 10, 2021

IMPORTANT… RELEASE DATE OF BIGGIES TO CHANGE… With #Pathaan arriving on 25 Jan 2023, there is a strong possibility of reshuffling of release dates of some forthcoming biggies, which were arriving on #RepublicDay 2023… pic.twitter.com/Tf7NmF1wYS — taran adarsh (@taran_adarsh) March 2, 2022

जॉन अब्राहम की फिल्म तेहरान (Tehran) को भी इसी वक्त रिलीज किया जाना है. इसकी रिलीज डेट अभी तक 26 जनवरी 2023 है. अब काफी हद तक पॉसिबल है कि जॉन की फिल्म की रिलीज डेट भी आगे खिसके. जॉन नहीं चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर पठान और तहरान का क्लैश हो.

फरवरी में आएंगे रणवीर-आलिया

जनवरी में पहले रिपब्लिक डे के मौके पर रणबीर कपूर और श्रद्दा कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म भी रिलीज को तैयार है. लेकिन मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज को आगे खिसका लिया है. अब ये फिल्म 8 मार्च 2023 को आएगी. जनवरी में पावरफुल एक्शन के बाद फरवरी में रणवीर सिंह सिनेमाघरों में एंटरटेन करने आएंगे. उनकी और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी.

