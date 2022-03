Shah Rukh Khan film Pathan Social Media Reaction: 'जश्न मनाओ किंग खान आ रहे हैं', पठान का टीजर देखकर बोले फैंस

आख‍िरकार पठान की रिलीज डेट आ ही गई. महीनों के इंतजार का मीठा फल मिल ही गया है. शाहरुख खान की अपकमिंग फ‍िल्म पठान का इंतजार कर रहे फैंस अब अगले साल 25 जनवरी तक बेफ‍िक्र रहेंगे. टीजर के साथ पठान का रिलीज डेट अनाउंस करने के बाद सोशल मीड‍िया पर धुआंधार रिएक्शंस आने लगे हैं.

फैंस पठान में शाहरुख खान की धुंधली सी झलक पाकर बेहद खुश हैं. ट्व‍िटर पर शाहरुख खान, किंग खान और पठान ट्रेन्ड कर रहे हैं. लोग जोर शोर से शाहरुख के कमबैक का स्वागत कर रहे हैं. देख‍िए यूजर्स ने कैसे अपने बादशाह का वेलकम किया है.

एक यूजर ने लिखा- 'राजा वापस आ गया है.' दूसरे ने लिखा- 'मैं रो रहा हूं, तुम रो रहे हो सभी रो रहे हैं, हमारा राजा वापस आ गया.' एक और यूजर ने मीम शेयर कर लिखा- 'मिठाई बांट दीज‍िए, खुशी का माहौल है.' एक ने लिखा- 'क्या ये सच है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं.' आगे एक यूजर ने लिखा- 'ट्व‍िटर पर शाहरुख खान का राज होने वाला है और SRKians आज यहां हैं. पठान की अनाउंसमेंट ने नई ऊंंचाई और जोश भर दी है सभी में.'

Jashn manao king khan aa rhe hain — DR.MD DANISH (@cooldanish56) March 2, 2022

Love you King khan ❤️😭

I'm crying pic.twitter.com/ibMSuQ3d5r — Asfaque Srkian (@AsfaqueSRKian) March 2, 2022

8 Month To go to the King Khan!!! ♥️ World Biggest Movie star ⭐#ShahRukhKhan #SrkDay 57 pic.twitter.com/9Aaz3gncxY — The King of Bollywood ⚡️ (@TheofBollywood) March 2, 2022

फैंस के रिएक्शंस को यहां समेट पाना मुमक‍िन नहीं है, पर उनकी खुशी समझी जा सकती है. एक्टर रणवीर सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने भी फैंस की तरह ही शाहरुख खान के पोस्ट पर लिखा- 'किंग की वापसी!!!'.

रणवीर सिंह रिएक्शन

Twitter would be ruled by @iamsrk and SRKians today. Announcement of #Pathaan has filled a new energy and enthusiasm in everyone. — Ashok Kumar (@bishnoiaji) March 2, 2022

अभी तो बस पठान के रिलीज डेट की अनाउसंमेंट हुई है, तब ऐसा जश्न का माहौल है. जरा सोच‍िए, फिल्म का ट्रेलर आएगा तब क्या होगा. और अभी तो फिल्म के रिलीज में 10 महीने बाकी हैं, तब तक फैंस अपनी एक्साइटमेंट कैसे रोकेंगे.