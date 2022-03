AskSRK: 'फिल्मों में आओ, खबरों में नहीं', फैन के तंज पर Shahrukh Khan ने दिया मजेदार जवाब

बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने बुधवार को फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया. फिल्म 'पठान' की एक झलक देकर एक्टर ने अपने चाहने वालों का दिल जीत लिया. न जाने कितने साल से शाहरुख के फैन्स उनके बड़े पर्दे पर आने का इंताजर कर रहे थे. फिल्म का टीजर तो रिलीज हुआ, लेकिन शाहरुख खान का लुक इससे सामने नहीं आया. केवल आवाज सुनाई दी. हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान के फैन्स उनकी एक झलक पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करवने को तैयार हो जाते हैं. इसके कुछ घंटों बाद शाहरुख खान ने फैन्स को एक दूसरा सरप्राइज भी दे डाला. ट्विटर पर AskSRK कर फैन्स संग बातचीत की.

फैन ने मारा शाहरुख को ताना

इस दौरान शाहरुख खान के दुनियाभर में मौजूद फैन्स उनसे तरह-तरह के सवाल पूछने लगे. कुछ को शाहरुख ने जवाब भी दिया और हमेशा की तरह सभी का दिल जीत लिया. फैन्स ने शाहरुख से पर्सनल लाइफ, वर्क और आने वाले प्रोजेक्ट्स से जुड़े सवाल पूछे. एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि सर, कहां गायब हो डियर, फिल्मों में आते रहो, खबरों में नहीं.

Ok next time I will be ‘Khabardaar’ #Pathaan https://t.co/ZSdMxjTpRm