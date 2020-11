शाहरुख के बर्थडे पर उमड़ा फैंस का प्यार, साढ़े 5 हजार कोविड किट करेंगे डोनेट

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख 2 नवंबर को अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं. जहां शाहरुख के लिए यह दिन खास है वहीं उनके फैंस के लिए भी यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं है. अपने सुपरस्टार के जन्मदिन को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए उनके फैंस ने अपने-अपने तरीके से इसे मनाया है. एक फैन ग्रुप ने 5555 कोव‍िड किट्स डोनेट करने का ऐलान किया है.

शाहरुख के फैनक्लब ने इस डोनेशन के बारे में ट्वीट किया है. ट्वीट के मुताबिक, शाहरुख के फैंस ने जरुरतमंदों के लिए कोव‍िड किट तैयार किए हैं. इसमें 5555 मास्क, सैनिटाइजर और खाना शामिल है. फैनक्लब ने इसकी फोटो भी शेयर की है. इस साल कोरोना वायरस महामारी के समय कोव‍िड किट लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है. ऐसे में फैंस की ओर से ये काम सराहनीय है. वही पैन्डेमिक की वजह से इस बार शाहरुख ने फैंस से उनके घर 'मन्नत' के बाहर इकट्ठा ना होने की अपील की है.

Here are the Covid Kits prepared by us that we'll be distributing to those in need. We'll be distributing 5555 Covid kits which will include 5555 masks & sanitizers, and meals on the occasion of the 55th Birthday of King Khan ❤️ #HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/aTKqaVXBcf — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2020

✨ # HappyBirthdaySRK✨ 🥳

Best wishes for an excellent human being our king @iamsrk you are unique !! That's why everyone loves you 💖

Greetings from Peru 🇵🇪

" Iss Baar ka Pyaar Thoda Door se Yaar" @SRKUniverse @SRKUniverseAR @SRKUniverseBOL @SRKUniverseMX @UKSRKUniverse pic.twitter.com/uxf4uysyxI — Club SRK Universe Perú (@SRKUniversePE) November 1, 2020

SRK FANs from Malegaon celebrated King Khan's Birthday! ❤️ #HappyBirthdaySRK #SRK55 pic.twitter.com/JQJkdMe9eU — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2020

SRK FANs from Udaipur carried out a 10 KM Drive for feeding the street animals 👏! #HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/z3HHku3I80 — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2020

फैन ने ल‍िया ऑर्गन डोनेट करने का प्रण

दूसरे फैंस ने भी शाहरुख के बर्थडे पर अपने सेलिब्रेशन के तरीके को साझा किया है. पेरू से एक फैन ने शाहरुख खान का बर्थडे केक कट कर वर्चुअली सेलिब्रेट किया. वहीं एक फैन ने ऑर्गन डोनेट करने का प्रण लिया. वहीं एक और फैंस ग्रुप ने शाहरुख के बर्थडे पर मुंबई की सड़कों पर लगाए बैनर और पोस्टर्स शेयर किए. उदयपुर से एक फैन ग्रुप ने स्ट्रीट एन‍िमल्स को खाना ख‍िलाया.

King Khan's Birthday Celebration around the world. #HappyBirthdaySRK https://t.co/OIo3OCstdr — Shah Rukh Khan Universe Fan Club (@SRKUniverse) November 1, 2020

Definitely we'll gonna miss the king waving to fans straight from mannat tomorrow but sea of love is always with you SRK. Wish you a very happy birthday#HappyBirthdaySRK pic.twitter.com/c68HPYvh2a — Javed (@JoySRKian_2) November 1, 2020

दुबई में हैं क‍िंग खान

बता दें शाहरुख इस वक्त दुबई में अपनी आईपीएल टीम की हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं. रव‍िवार के मैच में शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने गेम में शामिल रहने के मौके को बरकरार रखते हुए पहले ही शाहरुख को तोहफा दे दिया है. बाकी फैंस भी वर्चुअली अपने सुपरस्टार का जन्मदिन मना रहे हैं.