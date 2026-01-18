उस्तारा-सपना दीदी का रोमांटिक एंगल गलत, गैंगस्टर के परिवार ने दी 'ओ रोमियो' मेकर्स को धमकी? जानें सच

शाहिद कपूर स्टारर 'ओ रोमियो' की कहानी हुसैन शेख उर्फ उस्तारा की जिंदगी से इंस्पायर बताई जा रही है. इस पर गैंगस्टर के परिवार ने आपत्ति जताई और अब मामला कोर्ट में है. फिल्म का अभी टीजर ही आया था, इससे पहले ही ये कानूनी पचड़े में फंस गई. कहा जा रहा है कि उस्तारा के परिवार की ओर से मेकर्स को धमकी तक दी जा रही है.

और पढ़ें

सनोबर ने दी सफाई

मुंबई के गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा कि फिल्म ओ रोमियो के मेकर्स को उनकी तरफ से कोई धमकी नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने कानूनी रास्ता अपनाया है और उन्हें हैरानी है कि उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं.

सनोबर ने कहा- फिल्म बनाने वालों ने हमारे बाबा की जिंदगी से प्रेरित फिल्म बनाने के लिए हमसे कभी इजाजत नहीं ली. हम कभी भी पब्लिक में नहीं रहे हैं और न ही हम यह सब पैसे या नाम कमाने के लिए कर रहे हैं. जब से बाबा पर फिल्म बनने की खबर सामने आई है, हमारा परिवार परेशान किया जा रहा है. लोग हमें मैसेज भेज रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं.

Advertisement

रोमांटिक रिश्ते पर एतराज

अपने पिता का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ओ रोमियो में उस्तारा को सपना दीदी को सहारा देने और ट्रेनिंग देने वाला दिखाया जाएगा. वो बोलीं- सपना दीदी हमारे बाबा के लिए बहन जैसी थीं, लेकिन फिल्म में उनके बीच रोमांटिक रिश्ता दिखाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है. हम चाहते हैं कि फिल्म रिलीज से पहले हमें दिखाई जाए, ताकि हमें पता चले कि फिल्म असल में किस बारे में है. हम इस केस को आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं.

जब उनसे कहा गया कि फिल्ममेकर्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बनी कहानियों पर क्रिएटिव आजादी होती है, तो सनोबर ने कहा कि उनका परिवार पहले से ही बहुत परेशान है और वे इस मामले को खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पहले खबरें आई थीं कि फिल्म उनके पिता पर आधारित है और अब मेकर्स इससे इनकार कर रहे हैं.

सनोबर ने कहा- विशाल भारद्वाज एक अच्छे डायरेक्टर हैं और शाहिद कपूर भी अच्छे एक्टर हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है. हम बस फिल्म रिलीज से पहले देखना चाहते हैं, ताकि हम उसे मंजूरी दे सकें.

ओ रोमियो की रिलीज डेट फिलहाल 13 फरवरी तय की गई है. फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी भी लीड रोल में हैं.

---- समाप्त ----