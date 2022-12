Shah Rukh Khan को पास बैठा देख नहीं हुआ यकीन, हॉलीवुड एक्ट्रेस का रिएक्शन वायरल

शाहरुख खान को किंग खान बोलने के पीछे बड़ा कारण है और वो ये कि वो सही में दुनियाभर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं. 4 सालों के लंबे इंतजार के बाद किंग खान बड़े पर्दे पर वापसी की तैयारी कर रहे हैं. इस बीच उन्हें सऊदी अरब के रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2022 में देखा गया. शाहरुख खान को अपने सामने देखना फैंस के साथ-साथ हॉलीवुड फिल्म बेसिक इंस्टिंक्ट फेम एक्ट्रेस शेरोन स्टोन के लिए भी बड़ी बात थी.

शाहरुख पर थम गई एक्ट्रेस की नजरें

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहरुख खान को खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते देखा जा सकता है. इसमें फिल्म फेस्टिवल की होस्ट आती हैं और सभी को बताती हैं कि शाहरुख खान इस सेरेमनी का हिस्सा बने हैं. ऐसे में उनके पास बैठी एक्ट्रेस शेरोन स्टोन चौंक जाती हैं. उन्हें देखकर लगता है कि उन्हें पहले इस बात का अंदाजा नहीं था कि शाहरुख उनके पास बैठे हैं. ऐसे में उनका रिएक्शन काफी मजेदार था.

रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2022 में शाहरुख खान को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. इवेंट में उनकी मौजूदगी का स्वागत तालियों के साथ किया गया. इस मौके की वीडियो में देखा जा सकता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस शेरोन स्टोन, शाहरुख खान को देखकर किसी फैन गर्ल की तरह भौचक्की रह गई हैं. सुपरस्टार को देख खुशी से उनकी चीख निकल गई.

शेरोन अपने सीने पर हाथ रखे और मुंह खोले बस शाहरुख को देख रही हैं, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सही में किंग खान उनके सामने हैं. वैसे अगर शाहरुख खान आज हमारे सामने आ जाए तो हमें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

सोशल मीडिया यूजर्स को शेरोन स्टोन का ये रिएक्शन काफी पसंद आ रहा है. दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब शाहरुख को देख शेरोन चौंकी तो किंग खान ने उनसे दो बातें भी कीं. शाहरुख के अंदाज से शेरोन स्टोन काफी इंप्रेस भी नजर आईं. इस समय ये फैन गर्ल मोमेंट सोशल मीडिया पर यूजर्स का फेवरेट बना हुआ है. हर तरफ बस इसी पल के चर्चे हो रहे हैं.

इन फिल्मों में आएंगे नजर

कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान ने अपनी फिल्म 'डंकी' का शूटिंग शेड्यूल सऊदी अरब में पूरा किया है. इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी कर रहे हैं. इसके अलावा रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2022 में शाहरुख अपनी आने वाली फिल्म 'पठान' का प्रमोशन करते भी नजर आए. उन्होंने इवेंट में शामिल हुए लोगों से अपील की कि वो 'पठान' को जरूर देखें. साथ ही अपनी फिल्म के ट्रेलर का डायलॉग भी बोला.