AskSRK: 'पठान तो बर्बाद है, रिटायरमेंट ले लो' शाहरुख से बोला यूजर, मिला ये जवाब

बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह, अपने शाहरुख खान, समय-समय पर अपने फैन्स संग जुड़ते हैं. उनके साथ बातचीत करते हैं. उनके सवालों का जवाब भी पूरे इत्मिनान से देते हैं. कुछ देर पहले शाहरुख खान ने #AskSRK सेशन किया, जिसमें उन्होंने फैन्स और ट्रोल्स को जवाब दिया. हम सभी जानते हैं कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पठान' को लेकर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है.

'पठान' के सॉन्ग पर हो रही कॉन्ट्रोवर्सी

'बेशर्म रंग' सॉन्ग में जो दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनी है, सारा विवाद उसी पर हो रहा है. न जाने लोगों को क्या समस्या आ पड़ी जो कपड़ों के रंग को लेकर वह बातें बनाने लगे. शुरू में तो यह विवाद कुछ छोटा लग रहा था, लेकिन बाद में इसने तूल पकड़ा. इसके चलते फिल्म 'पठान' की रिलीज के पोस्टपोन होने तक की बातें सामने आने लगीं, लेकिन शाहरुख खान ने इसपर ब्रेक लगाए और #AskSRK कर फैन्स के सवालों पर विराम लगाया.

यूजर को शाहरुख का दो टुक जवाब

शाहरुख खान ने साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन यह जरूर जाहिर कर दिया है कि 'पठान' रिलीज होगी, वह भी 25 जनवरी को. साथ ही इसका ट्रेलर भी छह दिन बाद यानी 10 जनवरी को दर्शकों के सामने होगा. #AskSRK में एक यूजर ने लिखा कि 'पठान तो रिलीज से पहले ही मुसीबत बनी हुई है. शाहरुख सर, आप रिटायरमेंट ले लो.' इसपर शाहरुख ने विटी (मजेदार) जवाब देते हुए कहा कि बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते.

शाहरुख खान अपने विटी जवाब देने के लिए जाने जाते हैं. एक यूजर ने शाहरुख से पूछा कि सर, 'जवान' और dunki के बाद क्या है आपके खाते में? एसआरके ने कहा, मेरे पास फ्री टाइम ही टाइम है.

कुछ फैन्स ऐसे भी हैं जो शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैन ने कहा कि सर, क्या आप मेरे साथ 'पठान' फिल्म देखोगे? बिना देरी के शाहरुख ने जवाब दिया कि 25 जनवरी को मैं थोड़ा बिजी रहूंगा तो अगर तुम तीसरी बार इस फिल्म को देखने थिएटर में जाओगे तो मैं तीसरी बारी में तुम्हारे साथ चलूंगा. पहली दो बारी अकेले देखो.

25 January ko main thoda busy rahunga…maybe when u go to see it third time will come along…. https://t.co/0L5eYFPRN8