शाहरुख की गांधी जयंती पोस्ट पर सयानी का तंज, 'सच के लिए बोलना सीखें'

गांधी जंयती के मौके पर पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा है. बॉलीवुड सेलेब्स भी इस दिन सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट के जरिए लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कड़ी में शाहरुख खान ने भी एक पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने पोस्ट के जरिए संदेश दिया था- बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो.

गांधी जयंती पर शाहरुख की पोस्ट

शाहरुख खान ने अपनी पोस्ट के जरिए एक बड़ा संदेश देनी की कोशिश तो की थी, लेकिन सभी की नजर गई उस फोटो पर जो उन्होंने अपनी पोस्ट संग शेयर की थी. पोस्ट में शाहरुख ने अपनी बेटी सुहाना की फोटो शेयर की है. फोटो में सुहाना ने अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ है जो दिखाता है कि बुरा नहीं देखना चाहिए. ट्वीट में शाहरुख ने लिखा है- इस गांधी जंयती अगर हम अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहे या फिर कुछ ऐसा बताना चाहे जो उनके अच्छे-बुरे समय में काम आए, तो वो है- बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो. शाहरुख की इस पोस्ट को सुहाना की पोस्ट से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने अपनी स्किन टोन को लेकर बड़ी बात बोली थी.

If this Gandhi Jayanti there is One ideal we would like our children to follow, in good times, bad times and all the time....it should be Hear no bad...see no bad....speak no bad! Remembering the value of truth on Gandhiji’s 151st Birth Anniversary. pic.twitter.com/oOgnX57yBS