जब शाहरुख खान के हाथों में मेहंदी लगा देती थी मां, किंग खान ने सुनाया किस्सा

शाहरुख खान को एक्टिंग के साथ-साथ लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं. शाहरुख खान ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर के कई लोगों की मदद की थी. मास्क दान करने से लेकर पीपीई किट्स देने और अपना मुंबई स्थित ऑफिस क्वारनटीन फैसिलिटी को देने तक बहुत कुछ शाहरुख ने किया है. इसके अलावा वह मीर फाउंडेशन भी चला रहे हैं, जिसमें वह एसिड अटैक सर्वाइवर्स की मदद करते हैं.

शाहरुख खान ने की एसिड अटैक सर्वाइवर्स से बात

हाल ही में मीर फाउंडेशन ने शाहरुख खान के साथ वर्चुअल मीट एंड ग्रीट सेशन रखा, जिसमें उन्होंने कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स से बातचीत की. यह सर्वाइवर्स शाहरुख की मदद से अपनी सर्जरी करवा चुकी हैं. इस वीडियो चैट सेशन को शाहरुख खान ने अपने ट्विटर पर शेयर किया. 9 मिनट के वीडियो में शाहरुख खान को सभी से प्यार से मिलते-जुलते और बात करते देखा जा सकता है.

Can't wait to meet these lovely women in person soon. Much love to my team at @MeerFoundation for bringing a small part of the family together to catch up & chat. Until we meet again.... In the meantime, stay safe & love you all! https://t.co/jGiNIR4GLW